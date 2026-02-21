इस स्कूटर को नंबर-1 से हटाना लगभग नामुमकिन! 31 दिन में 272000 घरों तक पहुंची; 13 दूसरे मॉडलों को छोड़ा पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। होंडा एक्टिवा को बीते महीने कुल 2,71,924 नए ग्राहक मिले। इस दौरान होंडा एक्टिवा की बिक्री में सालाना आधार पर 63 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,66,739 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

चौथे नंबर पर रही होंडा शाइन बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन 125 रही। होंडा शाइन 125 ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,35,076 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हुंडई सीबी यूनिकॉर्न 160 रही। होंडा सीबी यूनिकॉर्न 160 ने इस दौरान कुल 35,710 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 55 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 26,148 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

होंडा हॉरनेट को मिले करीब 9000 ग्राहक बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा डीआईओ रहा। होंडा डीआईओ ने इस दौरान 44 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 13,855 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा डीआईओ 125 रही। होंडा डीआईओ 125 ने इस दौरान कुल 11,607 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी 125 हॉरनेट रही। होंडा हॉरनेट को इस दौरान कुल 8,752 नए ग्राहक मिले।

दसवें नंबर पर रही होंडा लीवो दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सीबी 350 रही। होंडा सीबी 350 ने इस दौरान 224 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 5,500 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा लीवो रही। होंडा लीवो ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,433 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। होंडा एसपी 160 ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,474 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।