इस कंपनी के बाइक और स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 31 दिन में 4.46 लाख लोगों ने खरीदा; 45% बढ़ गई बिक्री
भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए होंडा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में कुल 4,46,048 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री कर डाली।
भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए होंडा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में कुल 4,46,048 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री कर डाली। इस बिक्री में डॉमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट भी शामिल है। इस दौरान होंडा की सालाना टू-व्हीलर बिक्री में 44.78 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 3 यूनिट था। आइए जानते हैं डॉमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट सहित इस दौरान होंडा के टू-व्हीलर बिक्री के बारे में विस्तार से।
करीब 45% बढ़ गया एक्सपोर्ट
अगर डॉमेस्टिक मार्केट की बात करें तो बीते महीने होंडा के टू-व्हीलर को कल 3,92,306 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर होंडा की टू-व्हीलर बिक्री में 44.81 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,70,919 यूनिट था। इसके अलावा, होंडा के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में भी बीते महीने तेजी दिखाई दी। बता दें कि इस दौरान सालाना 44.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ होंडा ने कुल 53,742 यूनिट टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट किया। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 37,164 यूनिट था।
मासिक आधार पर बिक्री में आई गिरावट
दूसरी ओर मासिक आधार पर होंडा की टू-व्हीलर बिक्री में गिरावट देखी गई। बता दें कि बीते महीने मासिक आधार पर होंडा के टू-व्हीलर बिक्री में 24.54 पर्सेंट की गिरावट आई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर 2025 में यह आंकड़ा 5,91,136 यूनिट था। जबकि मासिक आधार पर डॉमेस्टिक मार्केट की बिक्री में भी 26.49 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। इसके अलावा, बीते महीने मासिक आधार पर होंडा का टू-व्हीलर एक्सपोर्ट्स 6.52 पर्सेंट तक घट गया।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
