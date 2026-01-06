इस कंपनी के बाइक और स्कूटर पर टूटे ग्राहक, 31 दिन में 4.46 लाख लोगों ने खरीदा; 45% बढ़ गई बिक्री

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए होंडा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में कुल 4,46,048 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री कर डाली।

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए होंडा ने बीते महीने यानी दिसंबर, 2025 में कुल 4,46,048 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री कर डाली। इस बिक्री में डॉमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट भी शामिल है। इस दौरान होंडा की सालाना टू-व्हीलर बिक्री में 44.78 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 3 यूनिट था। आइए जानते हैं डॉमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट सहित इस दौरान होंडा के टू-व्हीलर बिक्री के बारे में विस्तार से।

करीब 45% बढ़ गया एक्सपोर्ट अगर डॉमेस्टिक मार्केट की बात करें तो बीते महीने होंडा के टू-व्हीलर को कल 3,92,306 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर होंडा की टू-व्हीलर बिक्री में 44.81 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 2,70,919 यूनिट था। इसके अलावा, होंडा के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट में भी बीते महीने तेजी दिखाई दी। बता दें कि इस दौरान सालाना 44.61 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ होंडा ने कुल 53,742 यूनिट टू-व्हीलर का एक्सपोर्ट किया। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी दिसंबर, 2024 में यह आंकड़ा 37,164 यूनिट था।