9 महीने में ही देश के 42 लाख घरों तक पहुंच गए इस कंपनी के टू-व्हीलर्स, दिसंबर का भी टूटा रिकॉर्ड

Jan 07, 2026 09:25 am IST

जापानी ऑटोमेकर कंपनी होंडा ने दिसंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते महीने कुल 4,46,048 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें घरेलू बिक्री में 3,92,306 यूनिट्स और 53,742 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल रहा। खास बात यह है कि कंपनी ने दिसंबर 2024 की तुलना में साल-दर-साल 45% की ग्रोथ दर्ज की। FY26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) की साल-दर-तारीख (YTD) अवधि के दौरान होंडा ने कुल 46,78,814 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसमें घरेलू स्तर पर बेची गई 42,04,420 यूनिट्स और एक्सपोर्ट की 4,74,394 यूनिट्स शामिल हैं, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 3% की Y-o-Y ग्रोथ है।

इसके अलावा, कंपनी ने नवंबर 2025 में कुल 5,91,136 यूनिट्स की बिक्री की रिपोर्ट दी, जिसमें घरेलू बिक्री में 5,33,645 यूनिट्स और एक्सपोर्ट में 57,491 यूनिट्स शामिल हैं। कंपनी ने महीने-दर-महीने (M-o-M) 32.5% की गिरावट देखी है। खास बात यह है कि इसके भारतीय कॉम्पटीटर्स, जिनमें TVS और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं, इन सभी ने भी इसी तरह की ग्रोथ दर्ज की है। TVS ने दिसंबर 2025 में कुल 4,61,071 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने 2025 के आखिरी महीने में 4,56,479 यूनिट्स की बिक्री की। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के जापानी कॉम्पटीटर, सुजुकी ने दिसंबर 2025 में कुल 1,22,366 यूनिट्स की बिक्री की।

इसके अलावा, होंडा ने नई दिल्ली, जयपुर, सोलापुर, मेरठ, भोपाल, रांची, राजकोट, गोवा, कालीकट, राजमुंदरी, लुधियाना, समस्तीपुर और हसन सहित विभिन्न स्थानों पर देशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किए, ताकि सुरक्षित सड़कों के लिए जिम्मेदार राइडिंग और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। कंपनी ने औरैया, बेंगलुरु, दिल्ली और झारग्राम में नई अधिकृत डीलरशिप के साथ अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। वहीं, पिछले महीने अपनी इंडियन वेबसाइट से CBR1000RR-R Fireblade और Rebel 500 को हटा दिया, जबकि इन्हें डीलिस्टिंग से कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था।