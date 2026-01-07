9 महीने में ही देश के 42 लाख घरों तक पहुंच गए इस कंपनी के टू-व्हीलर्स, दिसंबर का भी टूटा रिकॉर्ड
जापानी ऑटोमेकर कंपनी होंडा ने दिसंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते महीने कुल 4,46,048 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें घरेलू बिक्री में 3,92,306 यूनिट्स और 53,742 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल रहा। खास बात यह है कि कंपनी ने दिसंबर 2024 की तुलना में साल-दर-साल 45% की ग्रोथ दर्ज की।
जापानी ऑटोमेकर कंपनी होंडा ने दिसंबर 2025 की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते महीने कुल 4,46,048 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें घरेलू बिक्री में 3,92,306 यूनिट्स और 53,742 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल रहा। खास बात यह है कि कंपनी ने दिसंबर 2024 की तुलना में साल-दर-साल 45% की ग्रोथ दर्ज की। FY26 (अप्रैल-दिसंबर 2025) की साल-दर-तारीख (YTD) अवधि के दौरान होंडा ने कुल 46,78,814 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इसमें घरेलू स्तर पर बेची गई 42,04,420 यूनिट्स और एक्सपोर्ट की 4,74,394 यूनिट्स शामिल हैं, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 3% की Y-o-Y ग्रोथ है।
इसके अलावा, कंपनी ने नवंबर 2025 में कुल 5,91,136 यूनिट्स की बिक्री की रिपोर्ट दी, जिसमें घरेलू बिक्री में 5,33,645 यूनिट्स और एक्सपोर्ट में 57,491 यूनिट्स शामिल हैं। कंपनी ने महीने-दर-महीने (M-o-M) 32.5% की गिरावट देखी है। खास बात यह है कि इसके भारतीय कॉम्पटीटर्स, जिनमें TVS और हीरो मोटोकॉर्प शामिल हैं, इन सभी ने भी इसी तरह की ग्रोथ दर्ज की है। TVS ने दिसंबर 2025 में कुल 4,61,071 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि हीरो मोटोकॉर्प ने 2025 के आखिरी महीने में 4,56,479 यूनिट्स की बिक्री की। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के जापानी कॉम्पटीटर, सुजुकी ने दिसंबर 2025 में कुल 1,22,366 यूनिट्स की बिक्री की।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda CB200X
₹ 1.47 लाख
Suzuki V-Strom SX
₹ 1.98 लाख
Yezdi Motorcycles Adventure [2024]
₹ 1.98 - 2.07 लाख
Yezdi Motorcycles Adventure
₹ 1.98 - 2.27 लाख
TVS Apache RTX 300
₹ 1.99 - 2.29 लाख
इसके अलावा, होंडा ने नई दिल्ली, जयपुर, सोलापुर, मेरठ, भोपाल, रांची, राजकोट, गोवा, कालीकट, राजमुंदरी, लुधियाना, समस्तीपुर और हसन सहित विभिन्न स्थानों पर देशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किए, ताकि सुरक्षित सड़कों के लिए जिम्मेदार राइडिंग और सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। कंपनी ने औरैया, बेंगलुरु, दिल्ली और झारग्राम में नई अधिकृत डीलरशिप के साथ अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। वहीं, पिछले महीने अपनी इंडियन वेबसाइट से CBR1000RR-R Fireblade और Rebel 500 को हटा दिया, जबकि इन्हें डीलिस्टिंग से कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा, कंपनी ने हाल ही में 2026 मॉडल ईयर के लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए CB125R को अपडेट किया है। हालांकि, बाइक में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होंडा ने CB125R के लिए नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। 2026 CB125R चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें मैट रॉक ग्रे, मैट ल्यूसेंट सिल्वर मेटैलिक, ज़ेफ्रो ब्लू मेटैलिक और मैट पर्ल डायस्परो रेड शामिल हैं। CB125R का डिजाइन पहले जैसा ही है, जिसमें वही होंडा नियो स्पोर्ट्स कैफे मॉडल हैं, जिसमें CB300R भी शामिल हैं। इसे पहले भारत में बेचा जाता था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।