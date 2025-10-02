Honda Two-wheeler Records 5.68 Lakh Sales in Sep 2025, Exports Surge 32pc, check all details नंबर-1 की रेस में पीछे छूट गई ये कंपनी, 5.68 लाख टू-व्हीलर बेचकर भी हीरो से पीछे छूटी; इसके स्कूटर के पीछे पड़े लोग, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Two-wheeler Records 5.68 Lakh Sales in Sep 2025, Exports Surge 32pc, check all details

नंबर-1 की रेस में पीछे छूट गई ये कंपनी, 5.68 लाख टू-व्हीलर बेचकर भी हीरो से पीछे छूटी; इसके स्कूटर के पीछे पड़े लोग

सितंबर 2025 में होंडा टू-व्हीलर बिक्री रेस में हीरो से पीछे छूट गई। होंडा कंपनी ने पिछले महीने जहां 5,68,164 लाख टू-व्हीलर की बिक्री हासिल की, वहीं, हीरो ने महीने भर में 6,87,220 सेल कर डाली। आइए होंडा की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 02:39 PM
share Share
Follow Us on
नंबर-1 की रेस में पीछे छूट गई ये कंपनी, 5.68 लाख टू-व्हीलर बेचकर भी हीरो से पीछे छूटी; इसके स्कूटर के पीछे पड़े लोग

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने सितंबर 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी ने कुल 5,68,164 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल सितंबर (5,38,852 यूनिट्स) की तुलना में 5.44% ज्यादा है। घरेलू बाजार (Domestic Sales) के बिक्री की बात करें तो होंडा ने भारत में 5,05,693 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के 4,91,678 यूनिट्स से लगभग 2.85% की बढ़त है। मार्केट में होंडा एक्टिवा की डिमांड सबसे ज्यादा है। आइए होंडा की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV पर टूटे लोग, ताबड़तोड़ 25,000 लोगों ने खरीदा; वेटिंग 10 हफ्ते

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda CL500 Scrambler

Honda CL500 Scrambler

₹ 6 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Honda Rebel 500

Honda Rebel 500

₹ 5.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Eliminator

Kawasaki Eliminator

₹ 5.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli Leoncino 500

Benelli Leoncino 500

₹ 4.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Moto Morini X-Cape

Moto Morini X-Cape

₹ 5.99 - 6.3 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda NX500

Honda NX500

₹ 5.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कंपनी का एक्सपोर्ट

कंपनी के एक्सपोर्ट (Exports) की बात करें तो विदेशी बाजार में भी कंपनी का जलवा देखने को मिला। होंडा के एक्सपोर्ट में 32% की उछाल देखने को मिली। पिछले महीने कंपनी का एक्सपोर्ट 62,471 यूनिट्स पर पहुंच गया, जो पिछले साल सितंबर के 47,174 यूनिट्स से कहीं ज्यादा है। कुल बिक्री में एक्सपोर्ट्स की हिस्सेदारी अब 11% हो गई है।

माह-दर-माह (MoM) परफॉर्मेंस

अगस्त 2025 की तुलना में भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल बिक्री अगस्त 2025 में 5,34,861 यूनिट तक पहुंच गई थी। वहीं, सितंबर 2025 में कंपनी की बिक्री 5,68,164 यूनिट तक पहुंच गई, जो 6.23% की वृद्धि है।

घरेलू बिक्री की बात करें तो अगस्त 2025 में कंपनी की 4,81,021 यूनिट सेल हुई थीं। वहीं, सितंबर 2025 में कंपनी की 5,05,693 यूनिट सेल हुईं और 5.13% की वृद्धि हुई। एक्सपोर्ट की बात करें तो अगस्त 2025 में 53,840 यूनिट सेल हुई थीं, जो सितंबर 2025 में 62,471 यूनिट की तुलना में 16% की वृद्धि है।

तिमाही और हाफ-ईयरली रिपोर्ट

Q2 FY26 (जुलाई-सितंबर 2025) में कंपनी की कुल बिक्री 16,18,403 यूनिट्स रही, जो पिछले साल 15,60,804 यूनिट की तुलना में 3.69% की वृद्धि है। इसकी घरेलू बिक्री 14,53,045 यूनिट रही, जो 2.15% की वृद्धि है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इस टाइम पीरियड में कंपनी की कुल बिक्री 1,65,358 यूनिट रही, जो 19.5% की वृद्धि है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV पर टूटे लोग, ताबड़तोड़ 25,000 लोगों ने खरीदा; वेटिंग 10 हफ्ते

YTD FY26 (अप्रैल–सितंबर 2025)

YTD FY26 (अप्रैल–सितंबर 2025) में कंपनी की कुल बिक्री 29,91,024 यूनिट रही। इसमें घरेलू बिक्री 26,79,507 यूनिट्स और एक्सपोर्ट 3,11,517 यूनिट्स रही, यानी कि जहां घरेलू मार्केट में थोड़ी गिरावट रही, वहीं एक्सपोर्ट ने कंपनी की स्थिति को संभाल लिया।

Auto News Hindi Honda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।