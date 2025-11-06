Hindustan Hindi News
हीरो से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस कंपनी ने अक्टूबर में बेच दी 6.50 लाख टू-व्हीलर; TVS और बजाज का सपना भी चकनाचूर

हीरो से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस कंपनी ने अक्टूबर में बेच दी 6.50 लाख टू-व्हीलर; TVS और बजाज का सपना भी चकनाचूर

संक्षेप: फेस्टिव सीजन और नए मॉडल्स की लॉन्चिंग से दोपहिया बाजार में अक्टूबर 2025 में बूम देखने को मिला, जहां हीरो नंबर-1 की रेस हार गई और होंडा (Honda) ने नंबर-1 पोजिशन हासिल की, वहीं TVS, सुजुकी (Suzuki) और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने भी अपने-अपने सेगमेंट में नया इतिहास रचा।

Thu, 6 Nov 2025 02:26 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अक्टूबर 2025 भारत के टू-व्हीलर सेगमेंट के लिए ऐतिहासिक महीना साबित हुआ। त्योहारी सीजन की भारी डिमांड और GST में कटौती के चलते गिरी कीमतों ने बिक्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जहां होंडा (Honda) ने सबसे ज्यादा बिक्री करते हुए नंबर-1 स्थान हासिल किया, वहीं TVS और सुजुकी (Suzuki) ने भी अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े दर्ज किए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

6.50 लाख यूनिट्स के साथ होंडा नंबर-1

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India-HMSI) ने अक्टूबर 2025 में 6,50,596 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें 5,98,952 यूनिट की बिक्री घरेलू बाजार से हुई। इसके अलावा 51,644 यूनिट का एक्सपोर्ट हुआ। कंपनी ने 9% साल-दर-साल (YoY) और 15% महीने-दर-महीने (MoM) ग्रोथ दर्ज की। होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने भी इस महीने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की — 3.5 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार!

होंडा ने हीरो को पछाड़ा

हीरो (Hero) ने अक्टूबर 2025 में 6,35,808 टू-व्हीलर की बिक्री की है, जो पिछले साल (अक्टूबर 2024) के 6,79,091 यूनिट्स से करीब 6.6% कम है। हालांकि, वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 9,94,690 यूनिट्स तक पहुंचा। कंपनी की बिक्री में Splendor, Glamour X और एक्सपल्स (Xpulse) सीरीज का बड़ा योगदान रहा।

TVS का रिकॉर्डतोड़ परफॉर्मेंस

TVS ने अक्टूबर 2025 में 5,25,150 टू-व्हीलर्स की बिक्री की है। यह पिछले साल के 4,78,159 यूनिट्स से 10% ज्यादा है। मोटरसाइकिल बिक्री में 16% की उछाल (2,66,715 यूनिट्स) आई। वहीं, स्कूटर बिक्री में 7% की ग्रोथ (2,05,919 यूनिट्स) आई। एक्सपोर्ट्स में 18% की ग्रोथ देखी गई और यह 1,03,519 यूनिट्स तक पहुंच गई।

बजाज की बिक्री

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने अक्टूबर 2025 में 4,42,316 टू-व्हीलर बेचे, जो 7% की YoY ग्रोथ है। कंपनी की घरेलू बिक्री 2,66,470 यूनिट (+4%) रही। वहीं, एक्सपोर्ट 1,75,846 यूनिट (+11%) तक पहुंच गया। अप्रैल–अक्टूबर 2025 की अवधि में बजाज (Bajaj) की कुल बिक्री 24.6 लाख यूनिट्स रही, जो पिछले साल की तुलना में 3% ज्यादा है।

सुजुकी ने की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) ने अक्टूबर 2025 में अपने इतिहास की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की। कंपनी की बिक्री 1,29,261 यूनिट तक पहुंच गई, जो 8% YoY ग्रोथ है। इसकी घरेलू बिक्री 1,03,454 यूनिट तक पहुंच गई। इसका एक्सपोर्ट 25,807 यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 71% ज्यादा है।

रॉयल एनफील्ड की रिकॉर्ड बिक्री

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अक्टूबर 2025 में 1,24,951 मोटरसाइकिल्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा हैं। इसकी घरेलू बिक्री 1,16,844 यूनिट्स (+15%) रही। वहीं, एक्सपोर्ट 8,107 यूनिट्स (-7%) तक पहुंच गया। कंपनी ने हिमालयन 750 (Himalayan 750) और बुलेट 650 (Bullet 650) जैसे नए मॉडल EICMA 2025 में पेश किए, जो आने वाले महीनों में इसकी बिक्री को और बढ़ा सकते हैं।

कंपनीअक्टूबर 2024 बिक्रीअक्टूबर 2025 बिक्रीग्रोथ
होंडा5,96,6446,50,5969%
हीरो6,79,0916,35,808-6.6%
TVS4,78,1595,25,15010%
बजाज4,14,3724,42,3167%
सुजुकी1,20,0551,29,2618%
रॉयल एनफील्ड1,10,5741,24,95113%
