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Honda से लेकर स्कोडा तक, भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी कमाल की रेंज

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ धांसू कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें होंडा, स्कोडा, टोयोटा और एमजी की इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में।

Honda से लेकर स्कोडा तक, भारत में लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी कमाल की रेंज

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का क्रेज काफी ज्यादा है। इसके साथ मार्केट में ईवी की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए ऑटोमेकर्स अब मार्केट में अपनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने लगे हैं। मार्केट में पहले से ही कई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मौजूद हैं। वहीं, अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ धांसू कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें होंडा, स्कोडा, टोयोटा और एमजी की इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में।

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यह भारत में लॉन्च होने वाली होंडा की पहली ईवी होगी। इसमें 65 kWh और 75 kWh के बैटरी पैक और 450 से 500 किलोमीटर की रियल रेंज मिलने की उम्मीद है। इसके डिजाइन की खूबियों में फ्यूचरिस्टिक बॉक्सी स्टाइलिंग, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, 19 इंच के एयरो वील, फ्लैट फ्लोर केबिन और हेक्सागोनल स्टीयरिंग वील शामिल होंगे। होंडा 0 अल्फा ईवी की कीमत 17 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Skoda Epiq EV

स्कोडा ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Epiq EV को अनवील किया है। माना जा रहा है कि इसे भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। यह स्कोडा की सबसे किफायती ग्लोबल EV है और इसमें नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसकी लंबाई 4,171 मिमी है और यह सेगमेंट में सबसे अधिक 475 लीटर का बूट स्पेस और 25 लीटर का अडिशनल फ्रंट ट्रंक स्टोरेज ऑफर करती है। इसके फीचर्स में 13 इंच का टचस्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं। बैटरी की बात करें तो, यह 38.5 kWh की बैटरी के साथ 310 किमी तक की रेंज और 55 kWh की बैटरी के साथ 440 किमी की रेंज देती है।

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Toyota Urban Cruiser eBella

इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज एसयूवी को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इबेला की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। आने वाले हफ्तों में इसकी ऑफिशियल कीमतें सामने आएंगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 16 लाख से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। ई विटारा और ईबेला बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हैं। टोयोटा ईबेला को तीन वेरिएंट - E1, E2 और E3 में ऑफर करेगी। ई विटारा की तरह, इबेला भी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी, जिनमें एक 49 kWh की यूनिट और एक बड़ी 61 kWh की यूनिट शामिल है। दोनों को फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। इसकी रेंज 543 किलोमीटर तक की होगी।

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MG S5 EV

एमजी जल्द ही अपनी पुरानी ZES ईवी को इस साल के अंत में बिल्कुल नई S5 ईवी से रिप्लेस करने जा रही है। इसकी कीमत 22 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच हो सकती है। S5 ईवी जेडएस ईवी से बड़ी होगी और मॉड्यूलर स्केलेबल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 49 kWh और 64 kWh के बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। कंपनी का दावा है कि यह 500 किलोमीटर की रेंज देगी। जहां तक ​​पावर की बात है, यह लगभग 167 बीएचपी और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगी। इसके फीचर्स में 15.6 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस ऐपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, लेवल 2 एडीएएस के साथ कई धांसू फीचर मिलेंगे।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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