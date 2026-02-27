ट्रैफिक में नहीं थकेंगे आपके हाथ! होंडा ला रही बिना क्लच वाली ये जादुई बाइक; जानिए कैसे काम करता है सिस्टम
शहर के भारी ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने से परेशान हो जाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। होंडा अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक CBR400R को अब 'E-Clutch' (ई-क्लच) सिस्टम के साथ उतारने जा रही है।
अगर आप भी शहर के भारी ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने से परेशान हो जाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। होंडा अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक CBR400R को अब 'E-Clutch' (ई-क्लच) सिस्टम के साथ उतारने जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको बाइक चलाते समय क्लच लीवर छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपनी इस नई बाइक की पहली झलक मार्च और अप्रैल में जापान में होने वाले बड़े मोटरसाइकिल शोज में दिखाएगी। होंडा पहले ही अपनी बड़ी बाइक्स जैसे CBR650R में यह सिस्टम दे चुकी है। अब यह आम लोगों के बजट वाली 400cc बाइक्स में भी आने वाला है।
क्या है ई-क्लच सिस्टम
इस 'ई-क्लच' तकनीक की सबसे खास बात इसकी सादगी है। बाइक दिखने में पहले जैसी ही दमदार लगेगी, बस इंजन के कवर पर 'Honda E-Clutch' लिखा होगा। यह सिस्टम उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, क्योंकि वहां बार-बार क्लच का इस्तेमाल करने से हाथ थक जाते हैं। होंडा ने इसे इतना स्मार्ट बनाया है कि चाहे आप नए राइडर हों या प्रो, यह तकनीक आपको बाइक चलाने का एक नया और आसान अनुभव देगी। बता दें कि इससे बाइक की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी।
ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों का मजा
यह सिस्टम ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों का मजा देता है। डिफॉल्ट रूप से यह ऑटोमैटिक मोड पर रहता है। यानी बाइक स्टार्ट करने, गियर बदलने या रोकने पर आपको क्लच दबाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका मन पुराने अंदाज में क्लच दबाकर बाइक चलाने का है, तो आप कभी भी क्लच लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप हाथ से क्लच दबाएंगे, ऑटोमैटिक सिस्टम हट जाएगा। जैसे ही आप लीवर छोड़ेंगे, सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई बटन दबाने या मोड बदलने की चिक-चिक नहीं करनी होगी।
भारत में कब आएगी
परफॉरमेंस की बात करें तो बाइक के इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 399cc का दमदार इंजन मिलेगा जो 46bhp की पावर देता है। इससे आपको रफ्तार और पिकअप में कोई कमी महसूस नहीं होगी। जापान में इस बाइक की कीमत करीब 5 लाख रुपये के आसपास है। जबकि ई-क्लच वाला मॉडल थोड़ा महंगा हो सकता है। भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि होंडा इसे जल्द ही भारतीय सड़कों पर भी उतार सकती है।
