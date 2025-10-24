Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda To Launch 3 New SUVs In India
3 नई SUV लॉन्च करेगी होंडा, इसमें 2 हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रिक मॉडल; क्रेटा, नेक्सन, ग्रैंड विटारा से टक्कर

3 नई SUV लॉन्च करेगी होंडा, इसमें 2 हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रिक मॉडल; क्रेटा, नेक्सन, ग्रैंड विटारा से टक्कर

संक्षेप: भारतीय बाजार में होंडा कार्स 3 मॉडल बेच रही है। इसमें 2 सेडान और एक SUV शामिल है। हालांकि, कंपनी की सेल को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। वैसे, GST 2.0 के बाद कंपनी को सितंबर में इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेल मिली है।

Fri, 24 Oct 2025 12:29 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय बाजार में होंडा कार्स 3 मॉडल बेच रही है। इसमें 2 सेडान और एक SUV शामिल है। हालांकि, कंपनी की सेल को बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। वैसे, GST 2.0 के बाद कंपनी को सितंबर में इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेल मिली है। कंपनी ने पिछले महीने 5,305 गाड़ियां बेचीं। कंपनी क लिए होंडा अमेज और एलिवेट ही थोड़ा-बहुत बेहतर कर रही है। ऐसे में अब कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी भारत में 3 नई SUVs लाने वाली है। जो अलग-अलग सेगमेंट में दूसरी कंपनियों के मॉडल को चुनौती देंगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

1. Honda Elevate Hybrid
होंडा एलिवेट वर्तमान में होंडा के भारतीय लाइनअप में एकमात्र SUV है। अब कंपनी एलिवेट का एक नया वर्जन एलिवेट हाइब्रिड बाजार में पेश करने की योजना बना रही है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसका टेस्ट मॉडल ब्राजील में देखा गया है। SUV का बाहरी डिजाइन भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मौजूदा एलिवेट जैसा ही दिखता है। इस SUV को एक नया रूप देने के लिए अंतिम वर्जन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इस समय नए हाइब्रिड सिस्टम में हल्के और ज्यादा कुशल पुर्जे और सरल डिजाइन शामिल होंगे। होंडा का कहना है कि इसमें एक छोटा और ज्यादा एनर्जी-डेंसिटी वाला इंजन, एक हल्की बैटरी और एक बेहतर ट्रांसमिशन सेटअप होगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda Amaze

Honda Amaze

₹ 8.1 - 11.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki Ciaz

₹ 9.41 - 12.47 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Aura

Hyundai Aura

₹ 6.54 - 9.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

₹ 10.5 - 19.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:भारत में कार बेचने वाली BYD ला रही नई केई इलेक्ट्रिक कार, फीचर्स का हुआ खुलासा

2. ZR-V Hybrid
कंपनी की लिस्ट में ZR-V भी शामिल है। ये हुंडई क्रेटा से काफी बड़ी है, जिसकी लंबाई 4,568 मिमी, चौड़ाई 1,840 मिमी और ऊंचाई 1,611 मिमी है। इसके इंटरनेशनल वर्जन का व्हीलबेस 2,655 मिमी है और ग्राउंड क्लीयरेंस 126 मिमी है। भारतीय बाजार के लिए, ZR-V में इंटरनेशनल स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है। यह इंजन, e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलकर 180 hp का पावर देता है। हायर वैरिएंट में हाइब्रिड असिस्टेंस और ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सेटअप भी मिल सकता है। होंडा ZR-V को छोटे 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CVT गियरबॉक्स के साथ पेश करती है। होंडा ZR-V को कंप्लीटली बिल्ट-अप (CBU) मॉडल के रूप में पेश करने की योजना बना रही है। ऐसे में इसकी कीमत ज्यादा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:‌₹2 करोड़ की इस दमदार SUV में दिखे अखिलेश यादव, सलमान को भी देती है सेफ्टी

3. Sub-4-Metre Electric SUV
होंडा भारत में अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक SUV भी लॉन्च करेगी। पहले उम्मीद थी कि होंडा एलिवेट का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होंडा कार्स इंडिया के सेल्स और मार्केटिंग के उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने संकेत दिया कि पहली भारत-केंद्रित इलेक्ट्रिक कार अप्रैल 2026 और मार्च 2027 के बीच लॉन्च की जाएगी और यह एलिवेट नहीं होगी। अब ऐसी अफवाहें हैं कि नई इलेक्ट्रिक कार एक सब-4-मीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो टाटा नेक्सन ईवी और इस सेगमेंट की अन्य कारों से कॉम्पटीशन करेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Honda Auto News Hindi Honda Amaze

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।