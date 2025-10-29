होंडा ला रही 3.4 मीटर से भी छोटी इलेक्ट्रिक कार, लेकिन 5-डोर से होगी लैस; देखें फोटोज और डिटेल

संक्षेप: जापान मोबिलिटी शो 2025 कई कंपनियों के लिए खास रहने वाला है। इसमें कई कंपनियों के फ्यूचर प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट की झलक देखने को मिल रही है। इसमें एक नाम होंडा का भी शामिल है। होंडा ने अभी सुपर-वन प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 2025 गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में दिखाए गए सुपर EV कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।

Wed, 29 Oct 2025 03:09 PM

जापान मोबिलिटी शो 2025 कई कंपनियों के लिए खास रहने वाला है। इसमें कई कंपनियों के फ्यूचर प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट की झलक देखने को मिल रही है। इसमें एक नाम होंडा का भी शामिल है। होंडा ने अभी सुपर-वन प्रोटोटाइप पेश किया है, जो 2025 गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में दिखाए गए सुपर EV कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हालांकि, ओवरऑल डिजाइन और लुक काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन सुपर-वन प्रोटोटाइप कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-स्पेक या प्रोडक्शन के करीब का वर्जन है।

होंडा द्वारा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV कॉन्सेप्ट दिखाने के बाद, कंपनी ने सुपर-वन प्रोटोटाइप से पर्दा उठाया है। यह केई कार स्पेसिफिकेशन्स वाली एक कॉम्पैक्ट टॉल बॉय हैचबैक है। यह एक टॉल बॉय है, लेकिन इसका बेस चौड़ा है जो चौड़े ट्रैक के लिए बाहर की ओर निकले हुए फ्लेयर्ड पहियों से मिलता है। इससे कार चलाने वालों को काफी मजा आ सकता है। ये कई कार स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करती है, इसलिए लंबाई 3.4 मीटर से कम होगी, फिर भी इसमें 5-डोर लेआउट होगा।

डिजाइन की बात करें तो, हम एक ओवरऑल स्क्वेयरिश सिल्हूट देख सकते हैं जिसमें एक फ्लैट क्लैमशेल बोनट, फ्लैट-इश फेशिया और एक स्क्वेयर-ऑफ रियर है। हालांकि, ग्लास टेल-गेट कुछ हद तक होंडा ब्रियो की याद दिलाता है। इसमें सर्कुलर LED हेडलाइट्स हैं। जिसमें सर्कुलर LED DRLs हैं, जो तीन एलिमेंट्स में बंटे हुए हैं। एक ब्लैक पट्टी इन दोनों हेडलाइट्स को जोड़ती है यहां चार्जिंग पोर्ट फ्लैप्स के साथ-साथ एयर इनटेक के लिए एक हॉरिजॉन्टल कैविटी भी देख सकते हैं। बंपर में एक बड़ा एयर इनटेक है, जिसके दोनों ओर एयरोडायनामिक्स के लिए दो फंक्शनल वर्टिकल स्लैट्स हैं।