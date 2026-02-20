होंडा SP 125 खरीदने का बना रहे प्लान, तब यहां जानिए वैरिएंट और उनकी कीमतें; 5 कलर्स में अवेलेबल
होंडा SP 125 कंपनी की पॉपुलर मोटरसाइकिल में से एक है। ये रिफाइनमेंट, फ्यूल एफिशिएंसी और होंडा की ट्रेडमार्क बिल्ड क्वालिटी का मिक्सचर है। यह बाइक सिर्फ दो वैरिएंट में मिलती है जो मुख्य रूप से ब्रेकिंग हार्डवेयर और इंस्ट्रूमेंटेशन में अलग हैं। यहां हम इसके हर वैरिएंट के अंतर और कीमतें बता रहे हैं।
होंडा SP 125 STD वैरिएंट की डिटेल
होंडा SP 125 के बेस वैरिएंट में दोनों सिरों पर ड्रम ब्रेक और एक कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) है। इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो रियल-टाइम फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, एक सर्विस ड्यू इंडिकेटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर और एक ईको इंडिकेटर जैसी अच्छी-खासी जानकारी देता है। स्टैंडर्ड फीचर्स में एक LED हेडलाइट, इंजन कट-ऑफ के साथ साइड-स्टैंड इंडिकेटर और एक 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन शामिल हैं।
इसमें 124cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.9hp का पावर और 10.9Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 116kg के साथ, यह STD वैरिएंट दोनों में से हल्का है। बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 85,810 रुपए है। इस वैरिएंट को 5 कलर्स ऑप्शन पर्ल सायरन ब्लू, इंपीरियल रेड मेटैलिक, मैट एक्सिस ग्रे मेटैलिक, मैट मार्वल ब्लू मेटैलिक, और पर्ल इग्नियस ब्लैक में खरीद सकते हैं।
होंडा SP 125 DLX वैरिएंट की डिटेल
बेस वैरिएंट से आगे बढ़ते हुए DLX वैरिएंट में फ्रंट ड्रम की जगह 240mm डिस्क ब्रेक है, जबकि 130mm रियर ड्रम और CBS को बनाए रखा गया है। यहां एक और खास बात TFT डिस्प्ले है, जो STD वैरिएंट पर पूरी तरह से डिजिटल कंसोल की जगह लेता है। यह TFT स्क्रीन होंडा रोडसिंक के जरिए कनेक्टिविटी फीचर्स देती है, जो कॉल और मैसेज अलर्ट के साथ-साथ नेविगेशन असिस्ट भी देती है। DLX में 15W का USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी है।
एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर के साथ मिलता है। यानी जब तक इसका साइड स्टैंड ऊपर नहीं होगा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसमें पीछे का टायर काफी चौड़ा है। जबकि, इसमें 5-स्टेप रियर सस्पेंशन मिलता है। इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 2027 mm, चौड़ाई 785 mm, ऊंचाई 1091 mm और व्हीलबेस 1285 mm है। वहीं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है।
SP 125 DLX मैकेनिकली STD वैरिएंट जैसा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा डिस्क की वजह से इसका वजन 1kg ज्यादा 117kg है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 95,465 रुपए है। यह वैरिएंट STD से लगभग 7,600 ज्यादा महंगा है, लेकिन इसमें बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के साथ ज्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। यह STD वैरिएंट की तरह ही पांच कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
