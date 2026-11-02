इस कंपनी ने अक्टूबर में बेच डाले 7.34 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर, जानिए बिक्री की डिटेल्स

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में होंडा की बिक्री लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में कुल 7,34,566 मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे। जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 6,50,596 यूनिट था।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में होंडा की बिक्री लगातार बढ़ रही है। कंपनी ने अक्टूबर, 2026 में कुल 7,34,566 मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचे। जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 6,50,596 यूनिट था। इस तरह कंपनी की बिक्री में सालाना आधार पर 12.91 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। होंडा ने एक साल पहले के मुकाबले 83,970 ज्यादा टू-व्हीलर बेचे। फेस्टिव सीजन के दौरान बढ़ी मांग का फायदा कंपनी को मिला। घरेलू मार्केट के साथ-साथ विदेशों में भी होंडा की बिक्री बढ़ी। आइए जानते हैं होंडा की बिक्री के बारे में विस्तार से।

घरेलू मार्केट में 11% बढ़ी बिक्री होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) की घरेलू बिक्री अक्टूबर, 2026 में 6,64,831 यूनिट रही। वहीं, पिछले साल इसी महीने कंपनी ने 5,98,952 टू-व्हीलर बेचे थे। इस तरह घरेलू बिक्री में 11 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर सितंबर, 2026 में कंपनी ने घरेलू मार्केट में 6,36,768 यूनिट बेची थीं। ऐसे में महीने-दर-महीने बिक्री 4.41 पर्सेंट बढ़ी। कंपनी के अनुसार, फेस्टिव सीजन में ग्राहकों की मांग बनी हुई है।

विदेशों में भी बढ़ी होंडा की बिक्री होंडा की बिक्री में घरेलू मार्केट के साथ-साथ एक्सपोर्ट का भी योगदान रहा। दूसरी ओर अक्टूबर, 2026 में कंपनी ने विदेशों में 69,735 टू-व्हीलर भेजे। जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 51,644 यूनिट था। इस तरह एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 35.03 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने एक साल पहले के मुकाबले 18,091 ज्यादा टू-व्हीलर एक्सपोर्ट किए। होंडा की कुल बिक्री में एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 9.49 पर्सेंट रही।

होंडा ने हीरो को छोड़ा पीछे बता दें कि अक्टूबर में कुल बिक्री के मामले में होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया। होंडा ने कुल 7,34,566 यूनिट बेचीं। जबकि हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 7,34,403 यूनिट रही। दोनों कंपनियों के बीच सिर्फ 163 यूनिट का अंतर रहा। हालांकि, घरेलू मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प आगे रही। कंपनी ने भारत में 7,05,084 यूनिट बेचीं, जो होंडा से 40,253 यूनिट ज्यादा थीं। वहीं, एक्सपोर्ट के मामले में होंडा को बड़ी बढ़त मिली। होंडा ने 69,735 यूनिट एक्सपोर्ट कीं।