होंडा ने अक्टूबर में बेच डाली 8,082 यूनिट कारें, 23% बढ़ गई बिक्री; जानिए पूरी डिटेल्स
होंडा कार्स इंडिया के लिए अक्टूबर, 2026 में बिक्री के आंकड़े मिले-जुले रहे। कंपनी की घरेलू बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में भारी गिरावट के चलते कुल बिक्री नीचे आ गई।
होंडा कार्स इंडिया के लिए अक्टूबर, 2026 में बिक्री के आंकड़े मिले-जुले रहे। कंपनी की घरेलू बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में भारी गिरावट के चलते कुल बिक्री नीचे आ गई। बता दें कि अक्टूबर में होंडा ने कुल 8,082 गाड़ियां बेचीं। जबकि पिछले साल इसी महीने 10,518 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 23.16 पर्सेंट की गिरावट आई। हालांकि, घरेलू मार्केट में कंपनी ने 7 हजार से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। कंपनी को त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग और नई एलिवेट का फायदा मिला।
घरेलू बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी
होंडा ने अक्टूबर 2026 में घरेलू मार्केट में कुल 7,609 गाड़ियां बेचीं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 6,394 यूनिट था। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर सितंबर, 2026 के मुकाबले भी घरेलू बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। सितंबर में कंपनी ने 4,465 गाड़ियां बेची थीं। जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 7,609 यूनिट पहुंच गया।
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Honda Super One
₹ 20 - 21 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra BE 6 SPORTEQ
₹ 19.45 - 27.7 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.4 - 13.71 लाख
नई एलिवेट को मिला अच्छा रिस्पॉन्स
होंडा के अनुसार, हाल ही में लॉन्च हुई नई एलिवेट को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने इसके नए डिजाइन, बेहतर फीचर्स और SUV लुक को ग्राहकों की दिलचस्पी की बड़ी वजह बताया है। होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग और सेल्स) कुनाल बेहल ने कहा कि त्योहारों के दौरान ग्राहकों की अच्छी मांग और कंपनी के अलग-अलग मॉडल्स को मिल रहे रिस्पॉन्स से अक्टूबर की बिक्री को मदद मिली। उन्होंने नई एलिवेट को बिक्री बढ़ाने वाला अहम मॉडल बताया।
एक्सपोर्ट में 88.53% की गिरावट
होंडा की कुल बिक्री में गिरावट की सबसे बड़ी वजह एक्सपोर्ट में कमी रही। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी ने सिर्फ 473 गाड़ियां विदेश भेजीं। जबकि पिछले साल इसी महीने 4,124 यूनिट का एक्सपोर्ट हुआ था। इस तरह सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 88.53 पर्सेंट की गिरावट आई। वहीं, सितंबर, 2026 में कंपनी ने 2,490 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थीं। यानी महीने-दर-महीने भी एक्सपोर्ट 81 पर्सेंट घट गया।
2 दिसंबर को आएगी इलेक्ट्रिक SUV
होंडा की अगली बड़ी लॉन्चिंग भारत में बनी नई इलेक्ट्रिक SUV होगी। कंपनी इसे 2 दिसंबर, 2026 को दुनिया के सामने पेश करने जा रही है। यह SUV 0 Alpha पर बेस्ड होगी। इसे भारतीय मार्केट के साथ एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक SUV के आने से होंडा को भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। हालांकि, इसकी बिक्री कितनी होगी, यह कीमत, ग्राहकों की मांग और कंपनी की प्रोडक्शन क्षमता पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें