होंडा ने अक्टूबर में बेच डाली 8,082 यूनिट कारें, 23% बढ़ गई बिक्री; जानिए पूरी डिटेल्स

होंडा कार्स इंडिया के लिए अक्टूबर, 2026 में बिक्री के आंकड़े मिले-जुले रहे। कंपनी की घरेलू बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में भारी गिरावट के चलते कुल बिक्री नीचे आ गई।

होंडा ने अक्टूबर में बेच डाली 8,082 यूनिट कारें

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होंडा कार्स इंडिया के लिए अक्टूबर, 2026 में बिक्री के आंकड़े मिले-जुले रहे। कंपनी की घरेलू बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में भारी गिरावट के चलते कुल बिक्री नीचे आ गई। बता दें कि अक्टूबर में होंडा ने कुल 8,082 गाड़ियां बेचीं। जबकि पिछले साल इसी महीने 10,518 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में सालाना आधार पर 23.16 पर्सेंट की गिरावट आई। हालांकि, घरेलू मार्केट में कंपनी ने 7 हजार से ज्यादा गाड़ियां बेचीं। कंपनी को त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग और नई एलिवेट का फायदा मिला।

घरेलू बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी होंडा ने अक्टूबर 2026 में घरेलू मार्केट में कुल 7,609 गाड़ियां बेचीं। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 6,394 यूनिट था। इस तरह सालाना आधार पर बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी ओर सितंबर, 2026 के मुकाबले भी घरेलू बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। सितंबर में कंपनी ने 4,465 गाड़ियां बेची थीं। जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 7,609 यूनिट पहुंच गया।

नई एलिवेट को मिला अच्छा रिस्पॉन्स होंडा के अनुसार, हाल ही में लॉन्च हुई नई एलिवेट को ग्राहकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कंपनी ने इसके नए डिजाइन, बेहतर फीचर्स और SUV लुक को ग्राहकों की दिलचस्पी की बड़ी वजह बताया है। होंडा कार्स इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग और सेल्स) कुनाल बेहल ने कहा कि त्योहारों के दौरान ग्राहकों की अच्छी मांग और कंपनी के अलग-अलग मॉडल्स को मिल रहे रिस्पॉन्स से अक्टूबर की बिक्री को मदद मिली। उन्होंने नई एलिवेट को बिक्री बढ़ाने वाला अहम मॉडल बताया।

एक्सपोर्ट में 88.53% की गिरावट होंडा की कुल बिक्री में गिरावट की सबसे बड़ी वजह एक्सपोर्ट में कमी रही। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी ने सिर्फ 473 गाड़ियां विदेश भेजीं। जबकि पिछले साल इसी महीने 4,124 यूनिट का एक्सपोर्ट हुआ था। इस तरह सालाना आधार पर एक्सपोर्ट में 88.53 पर्सेंट की गिरावट आई। वहीं, सितंबर, 2026 में कंपनी ने 2,490 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थीं। यानी महीने-दर-महीने भी एक्सपोर्ट 81 पर्सेंट घट गया।