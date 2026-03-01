Creta EV की बढ़ी टेंशन! Honda ने दिखाई अपनी पहली देसी इलेक्ट्रिक SUV की झलक, कब होगी लॉन्च?

Mar 01, 2026 11:35 am IST

निकट भविष्य में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, होंडा ने भारतीय मार्केट के लिए अपनी मोस्ट-अवेटेड इलेक्ट्रिक एसयूवी 0 Alpha (जीरो अल्फा) की पहली ऑफिशियल झलक दिखा दी है। बता दें कि अक्टूबर, 2025 के जापान मोबिलिटी शो में पहली बार पेश की गई यह कार होंडा की नई '0 सीरीज' का शुरुआती मॉडल होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि होंडा इस एसयूवी को विदेश से आयात करने के बजाय भारत में ही बनाएगी। इससे इसकी कीमत को कम रखने में मदद मिलेगी। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल साल 2027 में भारतीय सड़कों पर दौड़ता नजर आएगा।

डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के मामले में होंडा 0 Alpha बेहद फ्यूचरिस्टिक और मस्कुलर दिखती है। इसके फ्रंट में सीधी खड़ी लाइट्स और बोनट पर एक पतली LED स्ट्रिप दी गई है जो इसे एक मॉडर्न लुक देती है। कार के आगे और पीछे के शीशे काफी झुके हुए हैं, जिससे यह काफी स्पोर्टी नजर आती है। साइड प्रोफाइल में 19-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और चारों तरफ बॉडी क्लैडिंग दी गई है, जो इसे एक मजबूत एसयूवी वाला कैरेक्टर देती है। पीछे की तरफ चौड़े U-शेप वाले LED टेल लैंप्स और बंपर पर लगी छोटी लाइट्स इसे सड़क पर एक अलग पहचान दिलाएंगी।

इंटीरियर में क्या होगा खास? इंटीरियर की बात करें तो होंडा ने इसे अपनी खास 'थिन' (Thin) पैकेजिंग फिलॉसफी पर तैयार किया है। इसका मतलब है कम जगह में ज्यादा स्पेस और लग्जरी। हालांकि, अभी केबिन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि इसमें बिल्कुल सपाट फर्श (Flat Floor), लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। होंडा का फोकस एक ऐसा केबिन तैयार करने पर है जो पूरी तरह से टेक-ओरिएंटेड हो और यात्रियों को खुलापन महसूस कराए।