होंडा की इस मोटरसाइकिल को अपना बनाने के लिए अब ₹7443 कम लेंगे, नए GST ने 10% घटा दी कीमत
22 सितंबर से लगने वाले नए GST स्लैब से टू-व्हीलर्स को खरीदना भी सस्ता होने वाला है। दरअसल, 350cc और उससे नीचे के इंजन वाले टू-व्हीलर्स पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% ही GST देना होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 1% सेस को भी इन पर से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब ग्राहकों को 10% टैक्स का मुनाफा होगा। इस नए टैक्स स्लैब से होंडा शाइन को खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। इस मोटरसाइकिल पर टैक्स के 7,443 रुपए तक कम होने वाले हैं। जैसे, शाइन 100 पर 5,672 रुपए, शाइन 100 DX पर 6,256 रुपए और शाइन 125 पर 7,443 रुपए तक कम हो जाएंगे।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने पिछले महीने शाइन 100 DX को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 74,959 रुपए है। हालांकि, 22 सितंबर से इसकी कीमत कम हो जाएगी। इसमें स्टैंडर्ड मॉडल की तरह 98.98cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया है, जो 7.3 hp का पावर और 8.04 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस 4-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। अब इस मोटरसाइकिल में बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। इसकी कुल कैपेसिटी अब 10 लीटर है। पहले ये 9 लीटर का होता था। यानी इसमें 1 लीटर ज्यादा पेट्रोल आएगी।
DX के साथ, होंडा ने शाइन 100 में कई उल्लेखनीय बदलाव किए हैं, जिनमें 17-इंच के ट्यूबलेस टायर, प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर शॉक एब्जॉर्बर, रियल-टाइम माइलेज और डिस्टेंस-टू-एम्प्लीट रीडआउट वाला एक नया LCD डिजिटल डिस्प्ले, और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ शामिल हैं। होंडा ने शाइन 100 DX में स्टैंडर वर्जन की तुलना में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं, जिनमें हेडलाइट और मफलर के ऊपर क्रोम एक्सेंट, ब्लैक-आउट इंजन और ग्रैब रेल और रिवाइज्ड ग्राफिक्स शामिल हैं। इसे चार कलर ऑप्शन ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रे में खरीद सकते हैं।
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।
