गिरावट के बावजूद बिक्री में नंबर-1 बनी होंडा की ये बाइक; राइडर, पल्सर, ग्लैमर भी पीछे, अकेले 39% मार्केट पर कब्जा

भारतीय ग्राहकों के बीच 125cc सेगमेंट के मोटरसाइकिल की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2025 की बात करें तो होंडा शाइन + एसपी ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि होंडा की इस मोटरसाइकिल ने बीते महीने 38.80 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ कुल 1,44,372 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान होंडा के इस मोटरसाइकिल की बिक्री में सालाना आधार पर 8.90 पर्सेंट के गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अक्टूबर 2024 में यह आंकड़ा 1,58,471 यूनिट था।

28% बढ़ गई पल्सर की बिक्री बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। बजाज पल्सर ने इस दौरान 27.81 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 87,562 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस राइडर रही। टीवीएस राइडर ने इस दौरान 9.64 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 56,085 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो ग्लैमर रही। हीरो ग्लैमर ने इस दौरान 18.34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 28,830 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही हीरो स्प्लेंडर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हीरो एक्सट्रीम 125 R रही। हीरो एक्सट्रीम 125 R ने इस दौरान 38.14 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 24,582 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में हीरो स्प्लेंडर रही। हीरो स्प्लेंडर ने इस दौरान 40.33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 18,566 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा हॉरनेट रही। होंडा हॉरनेट को बीते महीने कुल 9,899 नए ग्राहक मिले।