28 दिन में 1.38 लाख लोगों ने खरीदी ये बाइक; 60+ kmpl का माइलेज, कीमत मात्र ₹65,243
फरवरी 2026 में होंडा शाइन (Honda Shine) ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। यह बाइक कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनकर उभरी है, जिसकी करीब 1.38 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई।
फरवरी 2026 में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) के पोर्टफोलियो में होंडा शाइन (Honda Shine) ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। यह बाइक कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनकर उभरी है, जिसकी करीब 1.38 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। खास बात यह है कि शाइन (Shine) लंबे समय से कम्यूटर सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है, जिसका कारण इसका भरोसेमंद इंजन, शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट है।
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स्मूद परफॉर्मेंस और कंफर्टेबल राइड
125cc सेगमेंट में शाइन (Shine) अपनी स्मूद परफॉर्मेंस और कंफर्टेबल राइड के लिए जानी जाती है, जो रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाती है। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर तक इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। भले ही बिक्री में हल्की गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन फिर भी यह होंडा (Honda) की टॉप-सेलिंग मोटरसाइकिल बनी रही।
60+ kmpl तक का माइलेज
होंडा शाइन (125cc) का वास्तविक माइलेज लगभग 55-60 किमी/लीटर है, जबकि एआरएआई (ARAI) प्रमाणित माइलेज 55 kmpl के आसपास है। शहर की ट्रैफिक में यह लगभग 50-55 kmpl और हाईवे पर 60+ kmpl तक का माइलेज दे सकती है। यह बाइक अपनी श्रेणी में सबसे अधिक ईंधन-कुशल (fuel-efficient) बाइकों में से एक है।
कीमत कितनी है?
होंडा शाइन 125 (Honda Shine 125) की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹80,852 से ₹₹85,211 के बीच है और इसके टॉप डिस्क वैरिएंट की ऑन-रोड कीमत लगभग ₹96,000 से ₹1 लाख तक जा सकती है। वहीं, नई होंडा शाइन 100 की कीमत ₹65,243 से ₹72,000 (एक्स-शोरूम) के आसपास शुरू होती है। कीमतें शहर और वैरिएंट के अनुसार बदल सकती हैं।
होंडा शाइन (Honda Shine) की यह परफॉर्मेंस दिखाती है कि भारत में आज भी ग्राहक ऐसे टू-व्हीलर को ज्यादा पसंद करते हैं, जो भरोसेमंद, किफायती और डेली के इस्तेमाल के लिए बेस्ट हो।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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