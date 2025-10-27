होंडा छोड़ इस कंपनी के स्कूटर पर टूटे लोग, धीरे-धीरे अकेले हथिया ली 29% मार्केट; ग्राहक बंद आंखों से खरीद रहे

संक्षेप: लोग होंडा छोड़कर अब टीवीएस कंपनी का स्कूटर खरीद रहे हैं। टीवीएस कंपनी ने स्कूटर सेगमेंट में धीरे-धीरे 29% मार्केट पर कब्जा कर लिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय स्कूटर उद्योग अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय से बाजार पर होंडा (Honda) का कब्जा रहा है, लेकिन FY2026 की पहली छमाही (H1 FY2026) के आंकड़ों ने दिखाया है कि अब TVS (टीवीएस) उसे कड़ी टक्कर दे रही है। स्कूटर बाजार में न केवल रिकॉर्डतोड़ बिक्री हो रही है, बल्कि कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी (Market Share) में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

70 लाख का लक्ष्य

भारतीय स्कूटर उद्योग ने FY2025 में 68.5 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की थी, अब FY2026 में पहली बार 70 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रहा है। H1 FY2026 (अप्रैल-सितंबर 2025) में स्कूटर निर्माताओं ने कुल 37.21 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 6.42% ज्यादा है। GST 2.0 के तहत पेट्रोल इंजन वाले स्कूटरों पर कीमतों में कटौती के चलते सितंबर 2025 में रिकॉर्ड 7,33,391 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो अब तक का सबसे बेहतरीन मासिक आंकड़ा है।

होंडा फिसली, TVS ने रफ्तार पकड़ी

बाजार में सबसे बड़ा बदलाव होंडा मोटरसाइकिल एंड & स्कूटर इंडिया (HMSI) और TVS मोटर कंपनी के प्रदर्शन में आया है।

1- होंडा हिस्सेदारी 45% से गिरकर 39% हुई

बाजार लीडर होंडा ने पिछले छह महीनों में 14.3 लाख स्कूटर बेचे, लेकिन यह पिछले साल (H1 FY2025) के मुकाबले 9% कम है। इस गिरावट के कारण होंडा की बाजार हिस्सेदारी 45% से गिरकर 39% पर आ गई है। यह दिखाता है कि कंपनी को अपने लोकप्रिय एक्टिवा (Activa) और डियो (Dio) मॉडलों पर कड़ा मुकाबला मिल रहा है।

2- TVS की बिक्री में 27% की वृद्धि

TVS मोटर ने इस दौरान 10.8 लाख स्कूटर बेचकर सबको चौंका दिया। यह पिछले साल के मुकाबले 27% की जबरदस्त वृद्धि है, जिसने कंपनी की बाजार हिस्सेदारी को 24% से बढ़ाकर 29% तक पहुंचा दिया है। इस शानदार प्रदर्शन में उसके पेट्रोल स्कूटरों (Jupiter, NTorq, Zest) के साथ-साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube का भी बड़ा हाथ है, जिसने 20% की सालाना वृद्धि दर्ज की है।

अन्य कंपनियों का हाल: इलेक्ट्रिक का दम

होंडा और टीवीएस के अलावा अन्य कंपनियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सुजुकी एक्सेस 125 (Access 125) की मजबूती के दम पर 11% की वृद्धि के साथ 5.63 लाख यूनिट्स बेचीं और हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाई। सुजुकी भी जल्द ही ई-एक्सेस (e-Access) इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। स्कूटर सेगमेंट में 32% की बड़ी छलांग लगाकर 2.41 लाख यूनिट्स बेचीं। इसकी वृद्धि में उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida (वीडा) की 132% की शानदार बिक्री का अहम योगदान रहा।

एथर एनर्जी (Ather Energy)

इलेक्ट्रिक स्टार्ट-अप एथर ने रिज्टा (Rizta) जैसे फैमिली स्कूटर की बदौलत 70% की भारी वृद्धि दर्ज की और कुल 1.09 लाख यूनिट्स बेचीं।

बजाज और यामाहा का संघर्ष

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) के उत्पादन में आई दिक्कतों के कारण इसकी कुल बिक्री में 6% की मामूली गिरावट आई। हालांकि, कंपनी ने बाद में चेतक (Chetak) इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ वापसी की है। वहीं, यामाहा (Yamaha) की बिक्री में 6% की गिरावट के साथ इसकी हिस्सेदारी 4.07% रह गई। हालांकि, इसका प्रीमियम एरॉक्स 155 (Aerox 155) स्कूटर 16% की वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर का बढ़ता बाजार