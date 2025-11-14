होंडा ने भारतीय ग्राहकों को दिया एक और झटका, चुपचाप इस बाइक को बंद किया; इसी साल की थी लॉन्च
होंडा ने भारतीय ग्राहकों को एक और झटका दे दिया है। कंपनी ने पहले जहां CBR1000RR-R फायरब्लेड SP को अपनी वेबसाइट से हटा था। तो अब उसने रेबेल 500 को भी हटा लिया है। खास बात ये है कि यह रेबेल 500 की पहली बिक्री थी। ऐसा लगता है कि होंडा ने दोनों मॉडलों की लिमिटेड यूनिट की सेल रखी थी। खास बात ये है कि कंपनी ने पिछले महीने इसे ग्लोबल मार्केट के लिए नए कलर्स के साथ अपडेट किया था। तब उम्मीद इस बात की थी इसे भारत के लिए भी अपडेट किया जाएगा।
इस मोटरसाइकिल को हटाने का एक प्रमुख कारण होंडा ने भारत के लिए सीमित यूनिट रखना भी हो सकता है। वे यूनिट अब बिक चुकी हैं। ब्रांड अक्सर यही तरीका अपनाता है। स्टॉक खत्म होने पर किसी मॉडल को हटा देता है। यह जरूरी नहीं कि इसका स्थाई रूप से प्रोडक्शन बंद हो जाए। अगर होंडा भारतीय बाजार में नई यूनिट आवंटित करती है, तो ये मोटरसाइकिलें वापस आ सकती हैं, लेकिन अभी यह अनिश्चित है। हाल ही में होंडा ने CB300R के साथ भी ऐसा ही किया था, इसे वेबसाइट से हटा दिया था।
भारत में रेबेल 500 वर्तमान में 5.49 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध थी। यह CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) रूट के माध्यम से आती है और गुड़गांव, मुंबई और बेंगलुरु में स्थित होंडा के बिगविंग टॉपलाइन (BigWing Topline) डीलरशिप्स से बेची जाती है। रेबेल 500 (Rebel 500) को खास रूप से उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक आरामदायक और शहर के अनुकूल मोटरसाइकिल चाहते हैं, जो हाईवे पर भी पर्याप्त प्रदर्शन दे सके।
