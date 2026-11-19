Honda ने अपनी नई क्रूजर बाइक Honda Rebel 500 की कीमतों को अनाउंस कर दिया है। इसकी कीमत 4.49 लाख रुपये से शुरू होती है। बाइक को आप 5 हजार रुपये में बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Honda ने अपनी नई क्रूजर बाइक Honda Rebel 500 की कीमतों का ऐलान कर दिया है। बाइक को दो वेरिएंट - Standard और E-Clutch में लाया गया है। स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक्स-शोरूम (बेंगलुरु) कीमत 4.49 लाख रुपये और E-Clutch वेरिएंट की कीमत 4.89 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसके लिए देशभर में बुकिंग भी शुरू कर दी है। होंडा रिबेल 500 की बुकिंग 5 हजार रुपये में कराई जा सकती है।

यहां से करा सकते है बुकिंग होंडा रिबेल 500 को जुलाई 2026 में कंपनी के 10 नए प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो के हिस्से के तौर पर शोकेस किया गया था। यह बाइक भारत में होंडा की लोकलाइजेशन स्ट्रैटिजी को आगे बढ़ाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी और इसे देशभर के ऑथराइडज्ड Honda BigWing डीलरशिप से सेल किया जाएगा। ग्राहक HMSI की वेबसाइट या नजदीकी Honda BigWing डीलरशिप के जरिए इसे बुक कर सकते हैं।

मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग और ट्रेडिशनल क्रूजर लुक डिजाइन की बात करें, तो इस दमदार क्रूजर बाइक में लो-स्लंग स्टांस, मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग और ट्रेडिशनल क्रूजर लुक दिया गया है। यह बाइक उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो शहर में राइडिंग के साथ वीकेंड टूरिंग और लंबे सफर के लिए भी एक कंफर्टेबल क्रूजर चाहते हैं।

471cc इंजन और E-Clutch टेक्नोलॉजी होंडा रिबेल 500 में 471cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। कंपनी के मुताबिक यह इंजन बेहतर टॉर्क और स्मूद परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया गया है। इसके E-Clutch वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत होंडा की क्लच-कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से राइडर क्लच लीवर का यूज किए बिना बाइक स्टार्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं और गियर चेंज कर सकते हैं। हालांकि, जरूरत पड़ने पर नॉर्मल तरीके से क्लच लीवर का इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा।

फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के तौर पर होंडा रिबेल 500 में LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, Honda RoadSync कनेक्टिविटी वाला TFT डिस्प्ले और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन मिलता है। इसके अलावा Honda Selectable Torque Control भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए बाइक में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल-चैनल ABS मिलता है। दोनों वेरिएंट Mat Axis Grey Metallic और Mat Dune Brown कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे।