नई होंडा रेबेल 500 की कीमत हो गई LEAK! जानिए कितने में खरीद पाएंगे? इस रॉयल एनफील्ड से होगा मुकाबला

होंडा रेबेल 500 के दो वैरिएंट्स में आने की संभावना है। जिसमें स्टैंडर्ड और ई-क्लच शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले जनरेशन की रेबेल 500 की दिल्ली में आखिरी एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपए थी।

नई होंडा रेबेल 500 की कीमत हो गई LEAK

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Honda Rebel 500

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने जल्द ही भारत में अपनी होंडा रेबेल 500 (Honda Rebel 500) लॉन्च करने वाली है। हालांकि, इसके लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस क्रूजर मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए होगी। यह कीमत होंडा बिगविंग (Honda BigWing) बेंगलुरु की वेबसाइट पर सामने आई है। उम्मीद है कि जब यह मोटरसाइकिल इस साल के आखिर तक लॉन्च होगी तो यही कीमत होगी।

बता दें कि होंडा रेबेल 500 के दो वैरिएंट्स में आने की संभावना है। जिसमें स्टैंडर्ड और ई-क्लच शामिल हो सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए होने की उम्मीद है। जबकि ई-क्लच वैरिएंट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले जनरेशन की रेबेल 500 की दिल्ली में आखिरी एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपए थी। हालांकि, होंडा ने अभी तक रेबेल 500 की लॉन्च डेट या कीमत से जुड़ा कोई भी खुलासा नहीं किया है।

कंपनी ने हाल ही में रेबेल 500 को पेश किया था और बताया था कि यह होडा की नई और बड़ी लाइनअप का हिस्सा होगी। यह बाइक भारत में CKD (कंप्लीटली नॉकड डाउन) रूट से आएगी, जिससे इसकी कीमत को कॉम्पिटिटिव रखने में मदद मिलेगी। अगर बेंगलुरु बिगविंग डीलर की वेबसाइट पर बताई गई कीमत सही है, तो आने वाली रेबेल 500 भारत में बिकने वाले पिछले जनरेशन के मॉडल की तुलना में ज्यादा अफॉर्डेबल हो जाएगी।

होंडा रेबेल 500 में 471cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जो 8,500rpm पर 46hp की पावर और 6,000rpm पर 43.3Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। यह इंजन एक 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे पर आरामदायक क्रूजिंग के लिए भी परफेक्ट है। लॉन्च होने के बाद भारत में इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, कावासाकी वुल्कन S (Kawasaki Vulcan S) जैसी मिड-कैपेसिटी क्रूजर बाइक्स से होगा।