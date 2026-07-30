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नई होंडा रेबेल 500 की कीमत हो गई LEAK! जानिए कितने में खरीद पाएंगे? इस रॉयल एनफील्ड से होगा मुकाबला

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा रेबेल 500 के दो वैरिएंट्स में आने की संभावना है। जिसमें स्टैंडर्ड और ई-क्लच शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले जनरेशन की रेबेल 500 की दिल्ली में आखिरी एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपए थी।

Honda Rebel 500 Price Leaked Ahead of Launch
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होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने जल्द ही भारत में अपनी होंडा रेबेल 500 (Honda Rebel 500) लॉन्च करने वाली है। हालांकि, इसके लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस क्रूजर मोटरसाइकिल की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए होगी। यह कीमत होंडा बिगविंग (Honda BigWing) बेंगलुरु की वेबसाइट पर सामने आई है। उम्मीद है कि जब यह मोटरसाइकिल इस साल के आखिर तक लॉन्च होगी तो यही कीमत होगी।

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बता दें कि होंडा रेबेल 500 के दो वैरिएंट्स में आने की संभावना है। जिसमें स्टैंडर्ड और ई-क्लच शामिल हो सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5.49 लाख रुपए होने की उम्मीद है। जबकि ई-क्लच वैरिएंट की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले जनरेशन की रेबेल 500 की दिल्ली में आखिरी एक्स-शोरूम कीमत 6.26 लाख रुपए थी। हालांकि, होंडा ने अभी तक रेबेल 500 की लॉन्च डेट या कीमत से जुड़ा कोई भी खुलासा नहीं किया है।

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कंपनी ने हाल ही में रेबेल 500 को पेश किया था और बताया था कि यह होडा की नई और बड़ी लाइनअप का हिस्सा होगी। यह बाइक भारत में CKD (कंप्लीटली नॉकड डाउन) रूट से आएगी, जिससे इसकी कीमत को कॉम्पिटिटिव रखने में मदद मिलेगी। अगर बेंगलुरु बिगविंग डीलर की वेबसाइट पर बताई गई कीमत सही है, तो आने वाली रेबेल 500 भारत में बिकने वाले पिछले जनरेशन के मॉडल की तुलना में ज्यादा अफॉर्डेबल हो जाएगी।

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होंडा रेबेल 500 में 471cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन होगा, जो 8,500rpm पर 46hp की पावर और 6,000rpm पर 43.3Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। यह इंजन एक 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे पर आरामदायक क्रूजिंग के लिए भी परफेक्ट है। लॉन्च होने के बाद भारत में इसका मुकाबला रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, कावासाकी वुल्कन S (Kawasaki Vulcan S) जैसी मिड-कैपेसिटी क्रूजर बाइक्स से होगा।

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पुरानी रेबेल 500 का डिजाइन और सेफ्टी
होंडा रेबेल 500 के पुराने मॉडल की बात करें तो इसमें एक शॉर्ट और स्लोप्ड फ्यूल टैंक है। इसमें चौड़े हैंडलबार्स और एक लो-स्लंग एग्जॉस्ट हैं, जो इसे असली क्रूजर बाइक जैसा लुक देता है। पूरी बाइक में LED लाइटिंग दी गई है। इसमें राउंड हेडलाइट और इनवर्टेड LCD स्क्रीन इसके रेट्रो-मॉडर्न लुक को कंप्लीट करती है। डिस्प्ले में स्पीड, गियर पोजीशन, फ्यूल लेवल जैसी बेसिक डिटेल्स मिलती है। ब्रेकिंग के लिए इसमें 296mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आता है। इसके टायर भी दमदार हैं। Dunlop कंपनी के फ्रंट में 130/90-16 साइज के टायर और रियर में 150/80-16 साइज के टायर दिए गए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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