होंडा रेबेल 300 खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, धनतेसर से शुरू होगी डिलीवरी; डीलरशिप से आने लगे फोन
जिन ग्राहकों ने रेबेल 300 बुक की थी, उनमें से कुछ ने डीलरशिप के साथ हुई अपनी हालिया बातचीत के बारे में बताया है। इससे यह साफ है कि स्टैंडर्ड (STD) और ई-क्लच, दोनों वेरिएंट्स की डिलीवरी जल्द शुरू हो जाएगी।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अगस्त 2026 में रेबेल 300 (Rebel 300) लॉन्च की थी। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.22 लाख रुपए है। वहीं, इसके ई-क्लच (E-Clutch) वैरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपए है। अब रेडिट (Reddit) पर चल रही चर्चाओं से पता चला है कि रेबेल 300 की डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है। कंपनी धनतेरस और दीवाली के आसपास इसकी डिलीवरी शुरू कर सकती है। इसके लिए बिगविंग डीलर्स ने ग्राहकों से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है।
जिन ग्राहकों ने रेबेल 300 बुक की थी, उनमें से कुछ ने डीलरशिप के साथ हुई अपनी हालिया बातचीत के बारे में बताया है। इससे यह साफ है कि स्टैंडर्ड (STD) और ई-क्लच, दोनों वेरिएंट्स की डिलीवरी जल्द शुरू हो जाएगी। भारत के अलग-अलग हिस्सों से ग्राहकों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। रेडिट के एक यूजर ने बताया कि उन्हें हाल ही में बिगविंग से कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि वे 6 नवंबर यानी धनतेरस के दिन अपनी बाइक की डिलीवरी ले सकते हैं। इस यूजर ने ई-क्लच वैरिएंट बुक किया था। इस ग्रारक के अनुसार, होंडा रेबेल ई-क्लच की ऑन-रोड कीमत लगभग 3.10 लाख रुपए थी।
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Honda Rebel 300
₹ 2.22 - 2.62 लाख
Keeway K-Light 250V
₹ 2.5 लाख से शुरू
Triumph Bonneville T40
₹ 2.55 - 2.8 लाख
Jawa 42 FJ
₹ 2.02 - 2.16 लाख
Jawa Perak
₹ 2.2 लाख
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.18 - 2.21 लाख
वहीं, आजमगढ़ के एक ग्राहक ने भी डिलीवरी को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने 30 अगस्त को रेबेल 300 का स्टैंडर्ड (STD) वैरिएंट बुक किया था। डिलीवरी की कोई निश्चित तारीख नहीं मिलने के कारण वो लगातार डीलरशिप से संपर्क कर रहे थे। कई हफ्तों के इंतजार के बाद, डीलरशिप ने हाल ही में बताया कि डिलीवरी जल्द ही शुरू हो जाएगी। ग्राहक को उम्मीद है कि उन्हें दीवाली के आसपास बाइक मिल जाएगी। हालांकि, अभी तक डिलीवरी की कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है।
होंडा रेबेल 300 का इंजन और हार्डवेयर
होंडा रेबेल 300 में 286cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजन लगा है, जो लगभग 30 PS की पावर और 27.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। बाइक में आगे की तरफ 41 mm के फोर्क्स और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। इसमें 16-इंच के पहिए लगे हैं, जिनमें आगे 130/90 और पीछे 150/80 साइज़ के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। सिर्फ 690 mm की सीट हाइट के साथ, होंडा रेबेल 300 बेहतरीन कंट्रोल और हैंडलिंग देती है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 296 mm और पीछे 240 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें