होंडा रेबेल 300 की डिलीवरी शुरू, ग्राहकों के बाइक लेने वाले फोटोज आए सामने; इसमें ई-क्लच फीचर मिलेगा
कंपनी ने यह मोटरसाइकिल अगस्त 2026 में लॉन्च की थी। पहले बैच के ग्राहक अब अपनी मोटरसाइकिलें घर ले जा रहे हैं। नई फोटोज में एक ग्राहक को सिल्वर कलर की रेबेल 300 सौंपी जा रही है, जिसमें ओनर्स क्रूजर के साथ होंडा की एक खास चाबी लिए पोज दे रहा है।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय ग्राहकों के लिए रेबेल 300 (Rebel 300) की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने यह मोटरसाइकिल अगस्त 2026 में लॉन्च की थी। पहले बैच के ग्राहक अब अपनी मोटरसाइकिलें घर ले जा रहे हैं। नई फोटोज में एक ग्राहक को सिल्वर कलर की रेबेल 300 सौंपी जा रही है, जिसमें ओनर्स क्रूजर के साथ होंडा की एक खास चाबी लिए पोज दे रहा है। यह डिलीवरी तब हो रही है, जब कुछ दिन पहले ही इसकी पहली यूनिट्स बिगविंग शोरूम में पहुंची थीं और होंडा ने भारत के लिए इसके ऑफिशियली स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया था।
इस मोटरसाइकिल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.22 लाख रुपए है। वहीं, इसके ई-क्लच (E-Clutch) वैरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपए है। पहली डिलीवरी उन ग्राहकों के लिए एक अहम कदम है, जो बुकिंग शुरू होने के समय से ही इसका इंतजार कर रहे थे। नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित होंडा बिगविंग को 4 नवंबर को रेबेल 300 की दो यूनिट्स मिलीं, जो कि ई-क्लच स्पेसिफिकेशन वाली बताई जा रही हैं।
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Honda Rebel 300
₹ 2.22 - 2.62 लाख
Keeway K-Light 250V
₹ 2.5 लाख से शुरू
Jawa 42 Bobber
₹ 2.09 - 2.2 लाख
Jawa 350
₹ 1.83 - 2.11 लाख
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.18 - 2.21 लाख
Honda Hness CB350
₹ 1.93 - 1.98 लाख
Redditor Ajendra9111 सिल्वर कलर की रेबेल 300mm है, उसमें ब्लैक फ्रेम, एलॉय व्हील्स और एग्जॉस्ट दिए गए हैं। साथ ही, इसमें राइडर के लिए एक खास स्कूप सीट और पीछे बैठने वाले के लिए एक अलग पैड दिया गया है। इसमें 286.01 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8,000 rpm पर 27.6 PS की पावर और 6,250 rpm पर 24.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों वैरिएंट में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
ई-क्लच वैरिएंट ₹40,000 महंगा
ई-क्लच वैरिएंट की कीमत 40,000 रुपए ज्यादा है। इसमें राइडर को क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना बाइक को आगे बढ़ाने, रोकने और गियर बदलने की सुविधा मिलती है। हालांकि, राइडर अभी भी फुट शिफ्टर से गियर बदल सकते हैं और चाहें तो क्लच लीवर का इस्तेमाल भी सामान्य तरीके से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्जन का वजन 173 kg है, जबकि ई-क्लच वर्जन का वजन 176 kg है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 296 mm और पीछे 240 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं।
11.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया
दोनों में 690 mm की सीट हाइट और 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसके फीचर्स में ब्लूटूथ और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ TFT डिस्प्ले, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं। बाइक में आगे की तरफ 41 mm के फोर्क्स और पीछे की तरफ डुअल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। इसमें 16-इंच के पहिए लगे हैं, जिनमें आगे 130/90 और पीछे 150/80 साइज के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। सिर्फ 690 mm की सीट हाइट के साथ, होंडा रेबेल 300 बेहतरीन कंट्रोल और हैंडलिंग देती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें