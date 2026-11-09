होंडा रेबेल 300 की डिलीवरी शुरू, ग्राहकों के बाइक लेने वाले फोटोज आए सामने; इसमें ई-क्लच फीचर मिलेगा

कंपनी ने यह मोटरसाइकिल अगस्त 2026 में लॉन्च की थी। पहले बैच के ग्राहक अब अपनी मोटरसाइकिलें घर ले जा रहे हैं। नई फोटोज में एक ग्राहक को सिल्वर कलर की रेबेल 300 सौंपी जा रही है, जिसमें ओनर्स क्रूजर के साथ होंडा की एक खास चाबी लिए पोज दे रहा है।

Honda Rebel 300 Deliveries Start In India

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Honda Rebel 300

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय ग्राहकों के लिए रेबेल 300 (Rebel 300) की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने यह मोटरसाइकिल अगस्त 2026 में लॉन्च की थी। पहले बैच के ग्राहक अब अपनी मोटरसाइकिलें घर ले जा रहे हैं। नई फोटोज में एक ग्राहक को सिल्वर कलर की रेबेल 300 सौंपी जा रही है, जिसमें ओनर्स क्रूजर के साथ होंडा की एक खास चाबी लिए पोज दे रहा है। यह डिलीवरी तब हो रही है, जब कुछ दिन पहले ही इसकी पहली यूनिट्स बिगविंग शोरूम में पहुंची थीं और होंडा ने भारत के लिए इसके ऑफिशियली स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा किया था।

इस मोटरसाइकिल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.22 लाख रुपए है। वहीं, इसके ई-क्लच (E-Clutch) वैरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपए है। पहली डिलीवरी उन ग्राहकों के लिए एक अहम कदम है, जो बुकिंग शुरू होने के समय से ही इसका इंतजार कर रहे थे। नई दिल्ली के लाजपत नगर स्थित होंडा बिगविंग को 4 नवंबर को रेबेल 300 की दो यूनिट्स मिलीं, जो कि ई-क्लच स्पेसिफिकेशन वाली बताई जा रही हैं।

Redditor Ajendra9111 सिल्वर कलर की रेबेल 300mm है, उसमें ब्लैक फ्रेम, एलॉय व्हील्स और एग्जॉस्ट दिए गए हैं। साथ ही, इसमें राइडर के लिए एक खास स्कूप सीट और पीछे बैठने वाले के लिए एक अलग पैड दिया गया है। इसमें 286.01 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8,000 rpm पर 27.6 PS की पावर और 6,250 rpm पर 24.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों वैरिएंट में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।

ई-क्लच वैरिएंट ₹40,000 महंगा

ई-क्लच वैरिएंट की कीमत 40,000 रुपए ज्यादा है। इसमें राइडर को क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना बाइक को आगे बढ़ाने, रोकने और गियर बदलने की सुविधा मिलती है। हालांकि, राइडर अभी भी फुट शिफ्टर से गियर बदल सकते हैं और चाहें तो क्लच लीवर का इस्तेमाल भी सामान्य तरीके से कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वर्जन का वजन 173 kg है, जबकि ई-क्लच वर्जन का वजन 176 kg है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 296 mm और पीछे 240 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं।