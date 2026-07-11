होंडा की कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनी जुलाई से बढ़ा सकती है कीमतें; ये कार होगी सबसे महंगी
नई कीमतों की लिस्ट लागू होने तक मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी। मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि कीमतों में बदलाव सभी मॉडल और उनके वैरिएंट पर एक जैसा नहीं हो सकता है। डीलर आमतौर पर मैन्युफैक्चरर की सूचना के तुरंत बाद नई कीमतों के बारे में बताते हैं।
होंडा कार्स इंडिया भी कारों की कीमतें बढ़ाने वाली लिस्ट में शामिल होने वाली है। कंपनी 1 अगस्त, 2026 से कीमतों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के अधिकारियों ने अभी तक नई कीमतों की घोषणा नहीं की है। कंपनी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दूसरी गाड़ियों की तुलना में अमेज की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से जानकारी नई कीमतें लागू होने के समय के आसपास मिलने की उम्मीद है।
नई कीमतों की लिस्ट लागू होने तक मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी। मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि कीमतों में बदलाव सभी मॉडल और उनके वैरिएंट पर एक जैसा नहीं हो सकता है। डीलर आमतौर पर मैन्युफैक्चरर की सूचना के तुरंत बाद नई कीमतों के बारे में बताते हैं। होंडा कार्स इंडिया की औपचारिक घोषणा के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
Lamborghini Huracan Tecnica
₹ 4.04 करोड़
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
इसी दौरान कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी कीमतों में बदलाव की घोषणा कर चुकी हैं। हाल के महीनों में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत ने पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में कीमतों से जुड़े फैसलों पर असर डाला है। इसलिए, होंडा का यह बदलाव किसी अलग घटना के बजाय बाजार के व्यापक ट्रेंड के अनुरूप है। दूसरी कंपनियों की तरफ से भी ऐसी ही घोषणाएं हो रही हैं।
होंडा की कीमतों में बढ़ोतरी अगस्त 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जो ग्राहक होंडा की गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे बुकिंग पूरी करने से पहले आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रख सकते हैं। जिन ग्राहकों की बुकिंग अभी पेंडिंग है, उन्हें 'प्राइस प्रोटेक्शन पॉलिसी' का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, जुलाई से पहले कार खरीदने पर भी ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा।
पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कीमतों में बदलाव एक आम बात है। कंपनियां समय-समय पर इनपुट कॉस्ट, महंगाई और ऑपरेटिंग खर्चों को ध्यान में रखते हुए कीमतें बदलती रहती हैं। कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर बढ़ता खर्च गाड़ियों की कीमतों पर असर डालता है। होंडा कार्स इंडिया अभी घरेलू बाजार में तीन पैसेंजर कार बेच रही है। जिसमें अमेज, सिटी और एलिवेट शामिल हैं। हर मॉडल अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।
कीमतों में बदलाव से गाड़ी की कुल लागत पर भी असर पड़ सकता है। कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन चार्ज, रोड टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम अक्सर गाड़ी की कीमतों पर निर्भर करते हैं। अगर एक्स-शोरूम कीमतें बढ़ती हैं, तो फाइनेंसिंग की जरूरतें भी बदल सकती हैं। इसलिए, गाड़ी की फाइनल ऑन-रोड कीमत खरीद के समय लागू टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, इंश्योरेंस कॉस्ट और डीलर-लेवल चार्ज पर निर्भर करती है। होंडा EV के साथ अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने का भी एलान कर चुकी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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