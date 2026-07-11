होंडा की कार खरीदना हो जाएगा महंगा, कंपनी जुलाई से बढ़ा सकती है कीमतें; ये कार होगी सबसे महंगी

नई कीमतों की लिस्ट लागू होने तक मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी। मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि कीमतों में बदलाव सभी मॉडल और उनके वैरिएंट पर एक जैसा नहीं हो सकता है। डीलर आमतौर पर मैन्युफैक्चरर की सूचना के तुरंत बाद नई कीमतों के बारे में बताते हैं।

₹ 15,690 / माह

EMI केवल ₹ 15,690 / माह

होंडा कार्स इंडिया भी कारों की कीमतें बढ़ाने वाली लिस्ट में शामिल होने वाली है। कंपनी 1 अगस्त, 2026 से कीमतों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के अधिकारियों ने अभी तक नई कीमतों की घोषणा नहीं की है। कंपनी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दूसरी गाड़ियों की तुलना में अमेज की कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से जानकारी नई कीमतें लागू होने के समय के आसपास मिलने की उम्मीद है।

नई कीमतों की लिस्ट लागू होने तक मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी। मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि कीमतों में बदलाव सभी मॉडल और उनके वैरिएंट पर एक जैसा नहीं हो सकता है। डीलर आमतौर पर मैन्युफैक्चरर की सूचना के तुरंत बाद नई कीमतों के बारे में बताते हैं। होंडा कार्स इंडिया की औपचारिक घोषणा के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

इसी दौरान कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी कीमतों में बदलाव की घोषणा कर चुकी हैं। हाल के महीनों में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत ने पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में कीमतों से जुड़े फैसलों पर असर डाला है। इसलिए, होंडा का यह बदलाव किसी अलग घटना के बजाय बाजार के व्यापक ट्रेंड के अनुरूप है। दूसरी कंपनियों की तरफ से भी ऐसी ही घोषणाएं हो रही हैं।

होंडा की कीमतों में बढ़ोतरी अगस्त 2026 में लागू होने की उम्मीद है, जो ग्राहक होंडा की गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे बुकिंग पूरी करने से पहले आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रख सकते हैं। जिन ग्राहकों की बुकिंग अभी पेंडिंग है, उन्हें 'प्राइस प्रोटेक्शन पॉलिसी' का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, जुलाई से पहले कार खरीदने पर भी ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा।

पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कीमतों में बदलाव एक आम बात है। कंपनियां समय-समय पर इनपुट कॉस्ट, महंगाई और ऑपरेटिंग खर्चों को ध्यान में रखते हुए कीमतें बदलती रहती हैं। कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर बढ़ता खर्च गाड़ियों की कीमतों पर असर डालता है। होंडा कार्स इंडिया अभी घरेलू बाजार में तीन पैसेंजर कार बेच रही है। जिसमें अमेज, सिटी और एलिवेट शामिल हैं। हर मॉडल अलग-अलग तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।