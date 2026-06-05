इन 2 ई-स्कूटर ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी बिक्री, सिंगल चार्ज पर 102Km रेंज; ये ओला, TVS या बजाज नहीं
जापानी कंपनियों के बीच मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, जिसने इस साल की शुरुआत में ई-एक्सेस लॉन्च किया था, उसने 2026 में अब तक 1,515 यूनिट्स बेची हैं। इसी दौरान होंडा ने एक्टिवा ई और QC1 की 1,574 यूनिट्स बेचीं।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के लिए मई 2026 बेहद शानदार रहा। दरअसल, कंपनी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अभी एक्टिवा ई (Activa e) और QC1 शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने इन दोनों ई-स्कूटर की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज करते हुए कुल मिलाकर 520 यूनिट्स बेचीं। यह पहली बार है जब कंपनी ने 2025 की शुरुआत में इस सेगमेंट में आने के बाद से एक महीने में 500 से ज्यादा ई-स्कूटर बेचे हैं।
भले ही ये सेल्स आंकड़ा देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन कंपनी अभी भी देशभर में इन मॉडल को नहीं बेच रही है। कंपनी इन्हें थीरे-धीरे एक्सपेंड कर रही है। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्च के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी कम्बाइंड सेल भी है। मई में बेची गई 520 यूनिट्स, मई 2025 में बेची गई 383 यूनिट्स के मुकाबले 36% ज्यादा हैं। होंडा के लिए इसके पहले सबसे अच्छी सेल जुलाई 2025 में 461 यूनिट्स के साथ रही थी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Okaya EV Motofaast
₹ 1.39 लाख
Ather Energy Rizta
₹ 1.17 - 1.8 लाख
BGauss C12i
₹ 1.05 - 1.3 लाख
Activa e: और QC1 की कुल बिक्री अब 5,439 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के बावजूद, होंडा की बिक्री ई-स्कूटर सेगमेंट की लीडर कंपनियों के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। TVS और बजाज जैसी कंपनियां अभी हर महीने औसतन 35,000 से 40,000 यूनिट्स बेच रही हैं। वहीं, ये सेगमेंट में क्रमशः पहली और दूसरी पोजीशन पर हैं।
जापानी कंपनियों के बीच बढ़ा मुकाबला
दूसरी तरफ, जापानी कंपनियों के बीच मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, जिसने इस साल की शुरुआत में ई-एक्सेस लॉन्च किया था, उसने 2026 में अब तक 1,515 यूनिट्स बेची हैं। इसी दौरान होंडा ने एक्टिवा ई और QC1 की 1,574 यूनिट्स बेचीं। साल के शुरुआती 4 महीनों में सुज़ुकी से पीछे रहने के बाद अब होंडा 59 यूनिट्स आगे निकल गई है। वहीं, यामाहा ने फरवरी 2026 में EC-06 के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की थी। वो अब तक 274 यूनिट्स ही बेच पाई है।
एक्टिवा ई और QC1 के फीचर्स
एक्टिवा ई में दो स्वैपेबल बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है जिनकी कुल कैपेसिटी 3kWh है। ये 102km की IDC रेंज देने का दावा करती है। इसमें 6kW की मोटर लगी है और टॉप स्पीड 80kph तक सीमित है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.20 लाख रुपए से शुरू होती है। वहीं, QC1 में फिक्स्ड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। ये 80km की रेंज और 50kph की टॉप स्पीड देने का दावा करती है। इसे शहर में आने-जाने के लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल तौर पर पेश किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 90,000 रुपए से शुरू होती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।