इन 2 ई-स्कूटर ने दर्ज की अपनी सबसे बड़ी बिक्री, सिंगल चार्ज पर 102Km रेंज; ये ओला, TVS या बजाज नहीं

जापानी कंपनियों के बीच मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, जिसने इस साल की शुरुआत में ई-एक्सेस लॉन्च किया था, उसने 2026 में अब तक 1,515 यूनिट्स बेची हैं। इसी दौरान होंडा ने एक्टिवा ई और QC1 की 1,574 यूनिट्स बेचीं।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के लिए मई 2026 बेहद शानदार रहा। दरअसल, कंपनी को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अपनी अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में अभी एक्टिवा ई (Activa e) और QC1 शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने इन दोनों ई-स्कूटर की सबसे बड़ी सेल्स दर्ज करते हुए कुल मिलाकर 520 यूनिट्स बेचीं। यह पहली बार है जब कंपनी ने 2025 की शुरुआत में इस सेगमेंट में आने के बाद से एक महीने में 500 से ज्यादा ई-स्कूटर बेचे हैं।

भले ही ये सेल्स आंकड़ा देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन कंपनी अभी भी देशभर में इन मॉडल को नहीं बेच रही है। कंपनी इन्हें थीरे-धीरे एक्सपेंड कर रही है। इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्च के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी कम्बाइंड सेल भी है। मई में बेची गई 520 यूनिट्स, मई 2025 में बेची गई 383 यूनिट्स के मुकाबले 36% ज्यादा हैं। होंडा के लिए इसके पहले सबसे अच्छी सेल जुलाई 2025 में 461 यूनिट्स के साथ रही थी।

Activa e: और QC1 की कुल बिक्री अब 5,439 यूनिट्स तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के बावजूद, होंडा की बिक्री ई-स्कूटर सेगमेंट की लीडर कंपनियों के मुकाबले अभी भी बहुत कम है। TVS और बजाज जैसी कंपनियां अभी हर महीने औसतन 35,000 से 40,000 यूनिट्स बेच रही हैं। वहीं, ये सेगमेंट में क्रमशः पहली और दूसरी पोजीशन पर हैं।

जापानी कंपनियों के बीच बढ़ा मुकाबला

दूसरी तरफ, जापानी कंपनियों के बीच मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, जिसने इस साल की शुरुआत में ई-एक्सेस लॉन्च किया था, उसने 2026 में अब तक 1,515 यूनिट्स बेची हैं। इसी दौरान होंडा ने एक्टिवा ई और QC1 की 1,574 यूनिट्स बेचीं। साल के शुरुआती 4 महीनों में सुज़ुकी से पीछे रहने के बाद अब होंडा 59 यूनिट्स आगे निकल गई है। वहीं, यामाहा ने फरवरी 2026 में EC-06 के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की थी। वो अब तक 274 यूनिट्स ही बेच पाई है।