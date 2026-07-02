टाटा सफारी और महिंद्रा 7XO की नींद उड़ाने के मूड में Honda, जल्द ला सकता है धाकड़ 7 सीटर SUV

होंडा 7 सीटर सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी जल्द ही अपनी 7 सीटर एसयूवी ला सकती है। इसकी टक्कर महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी से होगी। आइए जानते हैं डीटेल।

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होंडा ने इंडियन मार्केट में तगड़े कमबैक का मन बना लिया है। बीते दिनों कंपनी ने सिटी फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। साथ ही ZR-V को भी शोकेस किया। अब कंपनी 7 सीटर सेगमेंट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कंपनी की इस अपकमिंग 7 सीटर की टक्कर महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी से होगी। आइए जानते हैं कि कंपनी इन एसयूवी में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

होंडा के नए प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी नई एसयूवी होंडा आजकल अपने PF2 प्लैटफॉर्म पर काम कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि होंडा का नया PF2 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाला पहला प्रोडक्शन मॉडल एक प्रीमियम थ्री-रो एसयूवी होगी। कंपनी के पोर्टफोलियो में आने वाली होंडा 7-सीटर एसयूवी एलिवेट मिडसाइज SUV से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। इसकी सीधी टक्कर Mahindra XUV 7XO, Tata Safari और Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder और Renault Duster के आने वाले 7-सीटर वर्जन से होगी। हुंडई और किआ भी 2027 में नई थ्री-रो एसयूवी लॉन्च करने की प्लानिंग में हैं। इनसे होंडा की आने वाली SUV के लिए यह सेगमेंट बहुत कॉम्पेटीटिव हो जाएगा।

मिल सकता है एलिवेट का नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन नई होंडा 7-सीटर एसयूवी को जापान और थाईलैंड में ब्रैंड के R&D सेंटर्स में डिजाइन और डिवेलप किया जाएगा, जिसमें भारत से भी इनपुट लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, होंडा इस थ्री-रो एसयूवी में एलिवेट के 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है। इसे एक नए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ भी ऑफर किया जा सकता है।

2027 के आखिर में हो सकती है लॉन्च हालांकि, नई होंडा 7-सीटर SUV की ऑफिशियल टाइम-लाइन का ऐलान अभी नहीं किया गया। उम्मीद की जा रही है कि इस मॉडल का प्रोडक्शन अक्टूबर 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके बाजार में लॉन्च होने की संभावना 2027 के आखिर में या 2028 की शुरुआत में है।