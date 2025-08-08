हीरो से ज्यादा इस कंपनी की टू-व्हीलर को मिले ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; टीवीएस, बजाज भी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में होंडा ने सबसे ज्यादा रिटेल टू-व्हीलर की बिक्री की।

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में होंडा ने सबसे ज्यादा रिटेल टू-व्हीलर की बिक्री की। बता दें कि बीते महीने होंडा के टू-व्हीलर को कल 3,45,802 नए लोगों ने खरीदा। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई की रिटेल बिक्री में 6.53 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 3,69,980 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने के 10 सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

14% घट गई बजाज की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो मोटोकॉर्प रही। हीरो मोटोकॉर्प ने इस दौरान 15.13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,39,548 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,69,677 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 14.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,38,381 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही रॉयल एनफील्ड बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी ने इस दौरान 9.58 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 88,003 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 15.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 67,561 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा रही। यामाहा ने इस दौरान 7.41 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 50,762 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की।