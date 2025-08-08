honda overtakes hero to become best-selling retail two-wheeler company in july 2025 हीरो से ज्यादा इस कंपनी की टू-व्हीलर को मिले ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; टीवीएस, बजाज भी पीछे, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़honda overtakes hero to become best-selling retail two-wheeler company in july 2025

हीरो से ज्यादा इस कंपनी की टू-व्हीलर को मिले ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; टीवीएस, बजाज भी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में होंडा ने सबसे ज्यादा रिटेल टू-व्हीलर की बिक्री की।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 09:13 AM
share Share
Follow Us on
हीरो से ज्यादा इस कंपनी की टू-व्हीलर को मिले ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; टीवीएस, बजाज भी पीछे
0

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते महीने यानी जुलाई, 2025 में होंडा ने सबसे ज्यादा रिटेल टू-व्हीलर की बिक्री की। बता दें कि बीते महीने होंडा के टू-व्हीलर को कल 3,45,802 नए लोगों ने खरीदा। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर हुंडई की रिटेल बिक्री में 6.53 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2024 में यह आंकड़ा 3,69,980 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने के 10 सबसे ज्यादा टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनियों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

14% घट गई बजाज की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हीरो मोटोकॉर्प रही। हीरो मोटोकॉर्प ने इस दौरान 15.13 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,39,548 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,69,677 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 14.5 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,38,381 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही रॉयल एनफील्ड

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी ने इस दौरान 9.58 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 88,003 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 15.12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 67,561 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा रही। यामाहा ने इस दौरान 7.41 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 50,762 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की।

57% घट गई ओला की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर ओला रही। ओला ने इस दौरान 57.29 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 17,852 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एथर एनर्जी रही। एथर एनर्जी ने इस दौरान 59.04 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 16,251 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री थी। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एम्पीयर रही। एम्पीयर ने इस दौरान 32.92 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,199 यूनिट टू–व्हीलर की बिक्री की।

Hero Motocorp Honda Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।