27 kmpl का माइलेज, ₹1.97 लाख की छूट; फौरन लपक लें ये हाइब्रिड कार, वरना पछताएंगे; कंपनी ने खोला ऑफर्स का पिटारा

Mar 05, 2026 11:47 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मार्च 2026 में होंडा (Honda) ने एक बड़ा धमाका किया है। कंपनी अपनी कारों पर ₹1.97 लाख तक की छूट दे रही है। इसमें सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

27 kmpl का माइलेज, ₹1.97 लाख की छूट; फौरन लपक लें ये हाइब्रिड कार, वरना पछताएंगे; कंपनी ने खोला ऑफर्स का पिटारा

अगर आप नई होंडा (Honda) कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपने पूरे पोर्टफोलियो पर आकर्षक डिस्काउंट का ऐलान किया है। इस महीने ₹1.97 लाख तक की बचत की जा सकती है और सबसे ज्यादा फायदा सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पीछे छोड़ा

सबसे ज्यादा छूट होंडा सिटी हाइब्रिड

मार्च 2026 में सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर ₹1.97 लाख तक का फायदा दिया जा रहा है, जो इस समय होंडा (Honda) की सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली कार बन गई है।

क्या है खास?

इसमें 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) इंजन देखने को मिलेगा, जो 126hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसका दावा किया गया माइलेज 27.1 kmpl

का है। इतनी बड़ी छूट के साथ यह प्रीमियम हाइब्रिड सेडान अब और भी आकर्षक डील बन गई है।

पेट्रोल सिटी पर भी तगड़ा ऑफर

होंडा सिटी (Honda City) के पेट्रोल वैरिएंट्स पर भी ₹1.56 लाख तक की छूट मिल रही है। इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक विकल्प मिलता है। अगर आप क्लासिक सेडान लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो यह डील फायदेमंद हो सकती है।

SUV प्रेमियों के लिए होंडा एलिवेट

होंडा (Honda) की मिड-साइज SUV एलिवेट (Elevate) पर इस महीने ₹1.81 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और CVT दोनों विकल्प मिलते हैं।

किससे होगा मुकाबला?

ये SUV हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) और स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) जैसी SUV को टक्कर देती है। SUV सेगमेंट में यह ऑफर एलिवेट (Elevate) को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज

होंडा अमेज (Honda Amaze) के दोनों जेनरेशन मॉडल पर भी ऑफर चल रहा है। इसके सेकेंड जेनरेशन (Amaze) मॉडल पर 68,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, करंट जेनरेशन अमेज (Amaze) पर ₹57,000 तक की छूट मिल रही है। दोनों में 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑप्शन के साथ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है।

मॉडलवर्जनमैक्सिमम डिस्काउंट
होंडा सिटीहाइब्रिड1.97 लाख
होंडा सिटीपेट्रोल1.56 लाख
होंडा एलीवेटपेट्रोल1.81 लाख
होंडा अमेज2nd जेन68,000
होंडा अमेजकरंट मॉडल57,000

क्या यह खरीदने का सही समय है?

इतनी बड़ी छूट के साथ होंडा (Honda) की सेडान और SUV लाइनअप इस समय काफी आकर्षक बन गई है। खासकर सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर ₹1.97 लाख की बचत इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक स्मार्ट डील बना सकती है।

नोट- डिस्काउंट शहर और स्टॉक के हिसाब से बदल सकते हैं। सही ऑफर जानने के लिए अपने नजदीकी होंडा (Honda) डीलरशिप से संपर्क करें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
