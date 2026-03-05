27 kmpl का माइलेज, ₹1.97 लाख की छूट; फौरन लपक लें ये हाइब्रिड कार, वरना पछताएंगे; कंपनी ने खोला ऑफर्स का पिटारा

Mar 05, 2026 11:47 am IST

अगर आप नई होंडा (Honda) कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने अपने पूरे पोर्टफोलियो पर आकर्षक डिस्काउंट का ऐलान किया है। इस महीने ₹1.97 लाख तक की बचत की जा सकती है और सबसे ज्यादा फायदा सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सबसे ज्यादा छूट होंडा सिटी हाइब्रिड

मार्च 2026 में सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर ₹1.97 लाख तक का फायदा दिया जा रहा है, जो इस समय होंडा (Honda) की सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली कार बन गई है।

क्या है खास?

इसमें 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) इंजन देखने को मिलेगा, जो 126hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसका दावा किया गया माइलेज 27.1 kmpl

का है। इतनी बड़ी छूट के साथ यह प्रीमियम हाइब्रिड सेडान अब और भी आकर्षक डील बन गई है।

पेट्रोल सिटी पर भी तगड़ा ऑफर

होंडा सिटी (Honda City) के पेट्रोल वैरिएंट्स पर भी ₹1.56 लाख तक की छूट मिल रही है। इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 121 hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक विकल्प मिलता है। अगर आप क्लासिक सेडान लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो यह डील फायदेमंद हो सकती है।

SUV प्रेमियों के लिए होंडा एलिवेट

होंडा (Honda) की मिड-साइज SUV एलिवेट (Elevate) पर इस महीने ₹1.81 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और CVT दोनों विकल्प मिलते हैं।

किससे होगा मुकाबला?

ये SUV हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos), फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) और स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) जैसी SUV को टक्कर देती है। SUV सेगमेंट में यह ऑफर एलिवेट (Elevate) को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

कॉम्पैक्ट सेडान होंडा अमेज

होंडा अमेज (Honda Amaze) के दोनों जेनरेशन मॉडल पर भी ऑफर चल रहा है। इसके सेकेंड जेनरेशन (Amaze) मॉडल पर 68,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, करंट जेनरेशन अमेज (Amaze) पर ₹57,000 तक की छूट मिल रही है। दोनों में 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑप्शन के साथ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है।

मॉडल वर्जन मैक्सिमम डिस्काउंट होंडा सिटी हाइब्रिड 1.97 लाख होंडा सिटी पेट्रोल 1.56 लाख होंडा एलीवेट पेट्रोल 1.81 लाख होंडा अमेज 2nd जेन 68,000 होंडा अमेज करंट मॉडल 57,000

क्या यह खरीदने का सही समय है?

इतनी बड़ी छूट के साथ होंडा (Honda) की सेडान और SUV लाइनअप इस समय काफी आकर्षक बन गई है। खासकर सिटी हाइब्रिड (City Hybrid) पर ₹1.97 लाख की बचत इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक स्मार्ट डील बना सकती है।