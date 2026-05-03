SUV खरीदने का सबसे शानदार मौका, 2.12 लाख रुपये का फायदा, सेडान्स पर 1.80 लाख की बचत

May 03, 2026 05:42 pm IST

होंडा की कारों पर बंपर डील मिल रही है। ऑफर में आप एलिवेट, सिटी और अमेज को 2.12 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। यह धमाकेदार डील 31 मई तक लाइव रहेगी।

SUV या सेडान लेने की सोच रहे हैं, तो मई के महीने में आपके लिए तगड़ा ऑफर है। यह धमाकेदार डील होंडा की तरफ से दी जा रही है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऑफर में आप होंडा एलिवेट के साथ सिटी और अमेज को 2.12 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स के साथ खरीद सकते हैं। आप इस डील का फायदा 31 मई 2026 तक उठा सकते हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं कि इस महीने होंडा के कौन से प्रोडक्ट पर क्या डील दी जा रही है।

एलिवेट पर 2.12 लाख रुपये तक का फायदा एलीवेट मिडसाइज एसयूवी पर 2.12 लाख रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इसमें 40,000 रुपये की कैश डिस्काउंट, 30 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस के साथ कॉर्पोरेट और लॉयल्टी बोनस शामिल हैं। होंडा एसयूवी के बचे हुए स्टॉक यानी MY2025 मॉडल्स पर डिस्काउंटेड प्राइस के साथ 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सट्रा ऑफर भी दे रही है। होंडा एलिवेट की कीमत 11.60 लाख रुपये से लेकर 16.57 लाख रुपये तक है। यह हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और रेनॉल्ट डस्टर मिडसाइज एसयूवी को टक्कर देती है।

सिटी और अमेज पर 1.80 रुपये तक के बेनिफिट सिटी सेडान के हाइब्रिड मॉडल पर मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें 1.80 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट और एलिवेट की तरह डिस्काउंटेड प्राइस पर 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है। पेट्रोल से चलने वाली सिटी पर 1.56 लाख रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिसमें 40 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट, 60 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस, कुछ लॉयल्टी और कॉर्पोरेट बोनस और डिस्काउंट के साथ एक्सटेंडेड वारंटी शामिल हैं। पेट्रोल इंजन वाली होंडा सिटी की कीमत 12 लाख रुपये से लेकर 16.07 लाख रुपये तक है, जबकि सिटी हाइब्रिड की कीमत फिलहाल 20 लाख रुपये है।

होंडा भारत में अमेज सब-4 मीटर सेडान के सेकेंड और थर्ड जेनरेशन को एक साथ सेल कर रही है। दोनों में से नई यानी थर्ड जेनरेशन के मॉडल पर सबसे अधिक बेनिफिट मिल रहे हैं, जो 67 हजार रुपये तक के हैं। इनमें 15 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट और 15 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। दूसरी तरफ सेकेंड जेनरेशन के मॉडल पर 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट और 10 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिलता है। दोनों मॉडल कुछ लॉयल्टी बेनिफिट्स और 7 साल की डिस्काउंटेड एक्सटेंडेड वारंटी के साथ उपलब्ध हैं।