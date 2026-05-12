Honda की नई बाइक में कमाल का फीचर, बिना क्लच लगेगा गियर, चौंका देगी कीमत

होंडा ने इंडियन मार्केट में अपनी नई बाइक- NX500 E-Clutch को लॉन्च किया है। होंडा की इस नई बाइक की कीमत BMW F 450 GS Trophy से भी ज्यादा है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है।

होंडा ने इंडियन मार्केट में अपनी नई बाइक को लॉन्च किया है। इस लेटेस्ट बाइक का नाम - Honda NX500 E-Clutch है। ई-क्लच टेक्नोलॉजी की खूबी यह है कि बाइक में गियरचेंज के लिए क्लच लीवर की जरूरत नहीं है। ई-क्लच टेक्नोलॉजी से बाइक के वजन में 3 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका टोटल वेट 199 किलोग्राम हो गया है। होंडा की इस नई बाइक की कीमत 7.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह दो कलर ऑप्शन- वाइट और ब्लैक में आती है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। इसे आप Honda BigWing डीलरशिप से बुक कर सकते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं होंडा की इस नई बाइक के बारे मे।

दो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर होंडा की ई-क्लच में दो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर लगे हैं, जो गियर बदलते समय, बाइक रोकते समय और फिर से चलने पर क्लच को ऑटोमैटिकली ऑपरेट करते हैं। राइडर चाहें तो इसे मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाइक में एक ट्रेडिशनल क्लच लीवर और गियर पैडल भी दिया गया है। ई-क्लच एक काफी कॉम्पैक्ट सिस्टम है और इस सिस्टम के साथ NX500 का वजन सिर्फ 3 किलो बढ़कर 199 किलो हो गया है। कुछ समय पहले ही होंडा ने CB650R और CBR650R को ई-क्लच के साथ सेल था। इसकी पिछले बैच की सभी यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं और ये बाइक्स फिलहाल सेल के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उम्मीद है कि जब होंडा भारत के लिए अगला बैच रिलीज करेगा, तब ये बाइक्स फिर से उपलब्ध होंगी।

471cc का ट्विन-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन NX500 के बाकी मैकेनिकल पार्ट्स पहले जैसे ही हैं, जिसमें 471cc का ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 8,500rpm पर 47hp और 6,500rpm पर 43Nm का टॉर्क जनरेट करता है। गियरबॉक्स में भी पहले जैसे ही 6 गियर हैं, लेकिन क्लच में बदलाव किया गया है। सस्पेंशन के लिए USD फोर्क/मोनोशॉक (फ्रंट/रियर) का इस्तेमाल किया गया है। NX500 में 19/17 इंच (फ्रंट/रियर) के अलॉय वील लगे हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में ड्यूल-चैनल ABS सिस्टम लगा है। आगे की तरफ रेडियली माउंटेड निसिन कैलिपर्स के साथ ट्विन 296mm डिस्क ब्रेक और रियर में सिंगल-पिस्टन कैलिपर के साथ 240mm का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है।

BMW F 450 GS Trophy से महंगी भारत में एक्स-शोरूम कीमत 7.44 लाख रुपये होने के कारण, NX500 को वैल्यू फॉर मनी कहना कुछ लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। ई-क्लच टेक्नोलॉजी के साथ इसकी कीमत पहले से ही महंगी, ट्रेडिशनल क्लच वाली पिछली मॉडल की तुलना में 1.11 लाख रुपये बढ़ गई है। इसके सबसे करीबी राइवल BMW F 450 GS Trophy वेरिएंट की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 5.30 लाख रुपये और Kawasaki Versys 650 की कीमत 8.63 लाख रुपये हैं। NX500 की खूबी यह है कि यह होंडा की तगड़ी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और कम मेनटेनेंस वाली इमेज को बनाए रखती है। उम्मीद है कि ई-क्लच वर्जन भी अपने पहले के मॉडल्स की तरह बाजार में अपनी जगह बना लेगा।