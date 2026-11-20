होंडा ने कई टीजर जारी करने के बाद आखिरकार अपनी नई SUV अवांसर (Avancier) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे ग्लोबल लेवल पर पेश किया है। यह तीन रो वाली फुल साइज 7-सीटर SUV है।

होंडा ने कई टीजर जारी करने के बाद आखिरकार अपनी नई SUV अवांसर (Avancier) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे ग्लोबल लेवल पर पेश किया है। यह तीन रो वाली फुल साइज 7-सीटर SUV है। इसे ग्रैंड-जर्नी कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। होंडा की इस नई SUV को शुरुआत में थाईलैंड, जापान और चीन जैसे एशियाई बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। अपने साइज और डिजाइन के चलते इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी SUV से होगा। अवांसर में स्पोर्टी लुक के साथ प्रीमियम केबिन और कई नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं होंडा की इस एसयूवी के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो होंडा अवांसर का लुक कंपनी की अब तक की दूसरी SUV से काफी अलग है। इसके फ्रंट में बोनट के ठीक नीचे पतली LED DRL दी गई हैं। इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और बड़ी ग्रिल मिलती है, जिस पर नया होंडा लोगो लगा है। आगे की तरफ फॉक्स स्किड प्लेट और पार्किंग सेंसर के साथ कैमरा भी दिया गया है। साइड से SUV का डिजाइन बॉक्सी है और इसमें बड़ी खिड़कियां मिलती हैं। व्हील आर्च पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग और 20-इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे की तरफ पतली LED टेललाइट्स दी गई हैं।

केबिन भी है प्रीमियम अवांसर का केबिन भी इसके एक्सटीरियर की तरह नया और प्रीमियम है। इसमें आइस ग्रे और ब्लैक कलर थीम दी गई है। होंडा के अनुसार, पहली रो में खुली और आरामदायक जगह मिलेगी। जबकि दूसरी रो को खास तौर पर ज्यादा आरामदायक बनाया गया है। कंपनी इसे लिमोजिन जैसी जगह और आराम देने वाला बता रही है। तीसरी रो में भी बैठने के लिए ठीक-ठाक जगह दी गई है और वहां पहुंचना आसान है। केबिन में सॉफ्ट टच मटीरियल और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाती है।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इसमें नए डिजाइन वाला फ्लैट-बटन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसके बीच में होंडा का नया लोगो है। इसके साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। खास बात यह है कि कंपनी ने कई फिजिकल बटन की जगह स्क्रीन पर ही कंट्रोल दिए हैं। इसके अलावा, रिमोट इन-कैबिन व्यू और रिमोट सराउंड-व्यू जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। एसयूवी में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर जैसी फिनिश वाली सीटें और सीट वेंटिलेशन व हीटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।