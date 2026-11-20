फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आई होंडा की यह नई 7-सीटर SUV, पहली बार सामने आया लुक; जानिए सबकुछ
होंडा ने कई टीजर जारी करने के बाद आखिरकार अपनी नई SUV अवांसर (Avancier) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे ग्लोबल लेवल पर पेश किया है। यह तीन रो वाली फुल साइज 7-सीटर SUV है।
होंडा ने कई टीजर जारी करने के बाद आखिरकार अपनी नई SUV अवांसर (Avancier) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसे ग्लोबल लेवल पर पेश किया है। यह तीन रो वाली फुल साइज 7-सीटर SUV है। इसे ग्रैंड-जर्नी कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। होंडा की इस नई SUV को शुरुआत में थाईलैंड, जापान और चीन जैसे एशियाई बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। अपने साइज और डिजाइन के चलते इसका मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी SUV से होगा। अवांसर में स्पोर्टी लुक के साथ प्रीमियम केबिन और कई नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं होंडा की इस एसयूवी के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो होंडा अवांसर का लुक कंपनी की अब तक की दूसरी SUV से काफी अलग है। इसके फ्रंट में बोनट के ठीक नीचे पतली LED DRL दी गई हैं। इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और बड़ी ग्रिल मिलती है, जिस पर नया होंडा लोगो लगा है। आगे की तरफ फॉक्स स्किड प्लेट और पार्किंग सेंसर के साथ कैमरा भी दिया गया है। साइड से SUV का डिजाइन बॉक्सी है और इसमें बड़ी खिड़कियां मिलती हैं। व्हील आर्च पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग और 20-इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील दिए गए हैं। पीछे की तरफ पतली LED टेललाइट्स दी गई हैं।
केबिन भी है प्रीमियम
अवांसर का केबिन भी इसके एक्सटीरियर की तरह नया और प्रीमियम है। इसमें आइस ग्रे और ब्लैक कलर थीम दी गई है। होंडा के अनुसार, पहली रो में खुली और आरामदायक जगह मिलेगी। जबकि दूसरी रो को खास तौर पर ज्यादा आरामदायक बनाया गया है। कंपनी इसे लिमोजिन जैसी जगह और आराम देने वाला बता रही है। तीसरी रो में भी बैठने के लिए ठीक-ठाक जगह दी गई है और वहां पहुंचना आसान है। केबिन में सॉफ्ट टच मटीरियल और एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, जो इसके प्रीमियम फील को बढ़ाती है।
धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो इसमें नए डिजाइन वाला फ्लैट-बटन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसके बीच में होंडा का नया लोगो है। इसके साथ बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। खास बात यह है कि कंपनी ने कई फिजिकल बटन की जगह स्क्रीन पर ही कंट्रोल दिए हैं। इसके अलावा, रिमोट इन-कैबिन व्यू और रिमोट सराउंड-व्यू जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। एसयूवी में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर जैसी फिनिश वाली सीटें और सीट वेंटिलेशन व हीटिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
क्या भारत में होगी लॉन्च?
होंडा ने अवांसर को खास तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो बड़ी फैमिली के लिए तीन रो वाली SUV चाहते हैं। इसमें स्पेस, आराम और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान दिया गया है। हालांकि, अभी कंपनी ने इसके इंजन, पावर, गियरबॉक्स और कीमत से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इसकी शुरुआत एशियाई बाजारों से होगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें