होंडा ने इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, स्टाइलिश एलॉय और ग्राफिक लगाईं; जानिए कीमत
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने पॉपुलर स्कूटर डिओ 125 का नया X-एडिशन लॉन्च किया है। ये उन ग्राहकों को टारगेट करके तैयार किया गया है जो डेली इस्तेमाल में बिना किसी समझौता के एक मजबूत स्कूटर चाहते हैं।
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने पॉपुलर स्कूटर डिओ 125 का नया X-एडिशन लॉन्च किया है। ये उन ग्राहकों को टारगेट करके तैयार किया गया है जो डेली इस्तेमाल में बिना किसी समझौता के एक मजबूत स्कूटर चाहते हैं। इसकी एक्स-शोरुम कीमत 87,733 रुपए है। ये मॉडल 125cc सेगमेंट में होंडा के पॉपुलर नाम को नया स्टाइल और प्रीमियम डिजाइन टच देता है।
होंडा डिओ 125 X-एडिशन का डिजाइन
डिओ 125 X-एडिशन बॉडी पैनल पर एक्सक्लूसिव X-एडिशन ग्राफिक्स के जरिए ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी लुक देता है। इसमें एक अट्रेक्टिव डुअल-टोन कलर स्कीम मिलती है, जो पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे के साथ पर्ल सायरन ब्लू है। ये साइबर ड्रिफ्ट थीम से इंस्पायर्ड है, जो स्कूटर को एक डायनामिक और एनर्जेटिक लुक देता है।
इसके विज़ुअल अपील को और बढ़ाने के लिए इसमें खास मैट फ्रेश शेड में कलर्ड एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही, नए X-एडिशन डेकल्स हैं जो स्कूटर की युवा और इंडीपेंडेंट पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। कंपनी डिओ 125 X-एडिशन को Gen-Z राइडर्स और युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर पेश करता है जो अपनी डेली राइड के जरिए अपनी पहचान जाहिर करना चाहते हैं।
होंडा डिओ 125 X-एडिशन का डायमेंशन
डाइमेंशन की बात करें तो Dio 125 की लंबाई 1,850 mm, चौड़ाई 707 mm और ऊंचाई 1,160 mm है, जिसका व्हीलबेस 1,260 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 162 mm है, जो इसे शहर में इस्तेमाल के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। इसमें 765 mm की सीट हाइट, 107 kg का कर्ब वेट और 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है, जो एजिलिटी, कम्फर्ट और डेली की प्रैक्टिकैलिटी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है।
होंडा डिओ 125 X-एडिशन का इंजन
होंडा डिओ 125 X-एडिशन में वही 123.92 cc, 4-स्ट्रोक SI इंजन है जो 6,500 rpm पर 6.20 kW (8.4 PS) और 5,000 rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क देता है, जिसे होंडा के PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन के साथ जोड़ा गया है ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज मिल सके। कंपनी ने लॉन्च के साथ इसकी बुकिंग देशभर में शुरू कर दी है। ग्राहक अपनी बुकिंग होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन या ऑथराइज्ड डीलरशिप पर जाकर कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।
