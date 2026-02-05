Hindustan Hindi News
Honda New Dio 125 X Edition Launch Priced Rs 87,733
होंडा ने इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, स्टाइलिश एलॉय और ग्राफिक लगाईं; जानिए कीमत

होंडा ने इस स्कूटर का स्पेशल एडिशन किया लॉन्च, स्टाइलिश एलॉय और ग्राफिक लगाईं; जानिए कीमत

संक्षेप:

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने पॉपुलर स्कूटर डिओ 125 का नया X-एडिशन लॉन्च किया है। ये उन ग्राहकों को टारगेट करके तैयार किया गया है जो डेली इस्तेमाल में बिना किसी समझौता के एक मजबूत स्कूटर चाहते हैं।

Feb 05, 2026 08:46 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने पॉपुलर स्कूटर डिओ 125 का नया X-एडिशन लॉन्च किया है। ये उन ग्राहकों को टारगेट करके तैयार किया गया है जो डेली इस्तेमाल में बिना किसी समझौता के एक मजबूत स्कूटर चाहते हैं। इसकी एक्स-शोरुम कीमत 87,733 रुपए है। ये मॉडल 125cc सेगमेंट में होंडा के पॉपुलर नाम को नया स्टाइल और प्रीमियम डिजाइन टच देता है।

इसके विज़ुअल अपील को और बढ़ाने के लिए इसमें खास मैट फ्रेश शेड में कलर्ड एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। साथ ही, नए X-एडिशन डेकल्स हैं जो स्कूटर की युवा और इंडीपेंडेंट पर्सनैलिटी को दिखाते हैं। कंपनी डिओ 125 X-एडिशन को Gen-Z राइडर्स और युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर पेश करता है जो अपनी डेली राइड के जरिए अपनी पहचान जाहिर करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:एक्टिवा के ग्राहकों को खींचने वाले इस स्कूटर में जुड़ गया नया सेफ्टी फीचर, जानिए

होंडा डिओ 125 X-एडिशन का डायमेंशन
डाइमेंशन की बात करें तो Dio 125 की लंबाई 1,850 mm, चौड़ाई 707 mm और ऊंचाई 1,160 mm है, जिसका व्हीलबेस 1,260 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 162 mm है, जो इसे शहर में इस्तेमाल के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। इसमें 765 mm की सीट हाइट, 107 kg का कर्ब वेट और 5.3-लीटर का फ्यूल टैंक है, जो एजिलिटी, कम्फर्ट और डेली की प्रैक्टिकैलिटी के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है।

ये भी पढ़ें:ऑडी इंडिया ने 'माय ऑरास' किया पेश, ये इन-व्हीकल एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा

होंडा डिओ 125 X-एडिशन का इंजन
होंडा डिओ 125 X-एडिशन में वही 123.92 cc, 4-स्ट्रोक SI इंजन है जो 6,500 rpm पर 6.20 kW (8.4 PS) और 5,000 rpm पर 10.5 Nm का टॉर्क देता है, जिसे होंडा के PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन के साथ जोड़ा गया है ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज मिल सके। कंपनी ने लॉन्च के साथ इसकी बुकिंग देशभर में शुरू कर दी है। ग्राहक अपनी बुकिंग होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन या ऑथराइज्ड डीलरशिप पर जाकर कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

Honda Auto News Hindi bikes

