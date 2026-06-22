ब्रेजा और नेक्सन के 'ग्राहक खींचने' आ रही ये नई SUV, ₹8.50 लाख हो सकती है कीमत; कई खूबियों से होगी लैस

माना जा रहा है कि ये लोकली डेवलप और कॉम्पटेटिव प्राइस वाला मॉडल होगा। होंडा R&D कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर तोशिहिरो मिबे ने कहा कि हम ऐसी खूबियां डेवलप करेंगे जो भारत में बाजार की स्थितियों और ग्राहकों की जरूरतों के बिल्कुल अनुरूप हों।

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भारतीय बाजार में सब 4-मीटर SUV सेगमेंट तेजी से मजबूत हुआ है। इस सेगमेंट में कई बजट मॉडल शामिल हैं। इसमें टाटा पंच और नेक्सन, मारुति ब्रेजा और फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, स्कोडा काइलक जैसे कई मॉडल शामिल हैं। इन सभी मॉडल की सेल्स में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब होंडा कार्स इंडिया भी इस सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 6 नए मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि कर चुकी है। जिसमें हाइब्रिड कारों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

कंपनी सिटी फेसलिफ्ट और ZR-V को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब अपकमिंग कारों की लिस्ट में मार्केट-स्पेसिफिक और ग्लोबल प्रोडक्ट्स शामिल होंगे, जिनमें प्रील्यूड हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार भी होगी। होंडा एकॉर्ड, सिविक और CR-V के हाइब्रिड वर्जन को CKD यूनिट्स के तौर पर लाने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा, जापानी कार कंपनी भारतीय बाजार के लिए एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर SUV पर काम कर रही है, जिसके 2028 में आने की उम्मीद है। होंडा ने अभी तक इस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे

नई होंडा सब-कॉम्पैक्ट SUV को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। इस लाइनअप में अमेज का 1.2L i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल हो सकता है, जो 89bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।

एक्सपेक्टेड प्राइस और कॉम्पटीशन

नई होंडा सब-कॉम्पैक्ट SUV का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू और स्कोडा काइलाक जैसे मॉडल्स से होगा। इसकी कीमत के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अनुमान है कि SUV के बेस वैरिएंट की कीमत लगभग 8.50 लाख रुपए से 9 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप ट्रिम के लिए करीब 14 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किए जाते हैं, तो उनकी कीमत ICE (पेट्रोल/डीजल इंजन) वर्जन से ज्यादा होगी।