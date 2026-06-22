ब्रेजा और नेक्सन के 'ग्राहक खींचने' आ रही ये नई SUV, ₹8.50 लाख हो सकती है कीमत; कई खूबियों से होगी लैस
माना जा रहा है कि ये लोकली डेवलप और कॉम्पटेटिव प्राइस वाला मॉडल होगा। होंडा R&D कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर तोशिहिरो मिबे ने कहा कि हम ऐसी खूबियां डेवलप करेंगे जो भारत में बाजार की स्थितियों और ग्राहकों की जरूरतों के बिल्कुल अनुरूप हों।
भारतीय बाजार में सब 4-मीटर SUV सेगमेंट तेजी से मजबूत हुआ है। इस सेगमेंट में कई बजट मॉडल शामिल हैं। इसमें टाटा पंच और नेक्सन, मारुति ब्रेजा और फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV 3XO, स्कोडा काइलक जैसे कई मॉडल शामिल हैं। इन सभी मॉडल की सेल्स में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अब होंडा कार्स इंडिया भी इस सेगमेंट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। दरअसल, कंपनी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 6 नए मॉडल लॉन्च करने की पुष्टि कर चुकी है। जिसमें हाइब्रिड कारों पर खास ध्यान दिया जाएगा।
कंपनी सिटी फेसलिफ्ट और ZR-V को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब अपकमिंग कारों की लिस्ट में मार्केट-स्पेसिफिक और ग्लोबल प्रोडक्ट्स शामिल होंगे, जिनमें प्रील्यूड हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार भी होगी। होंडा एकॉर्ड, सिविक और CR-V के हाइब्रिड वर्जन को CKD यूनिट्स के तौर पर लाने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा, जापानी कार कंपनी भारतीय बाजार के लिए एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर SUV पर काम कर रही है, जिसके 2028 में आने की उम्मीद है। होंडा ने अभी तक इस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki New Brezza
₹ 8.9 - 14 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे
नई होंडा सब-कॉम्पैक्ट SUV को पेट्रोल और इलेक्ट्रिक सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है। इस लाइनअप में अमेज का 1.2L i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन शामिल हो सकता है, जो 89bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों ऑप्शन मिलने की उम्मीद है।
एक्सपेक्टेड प्राइस और कॉम्पटीशन
नई होंडा सब-कॉम्पैक्ट SUV का मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू और स्कोडा काइलाक जैसे मॉडल्स से होगा। इसकी कीमत के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अनुमान है कि SUV के बेस वैरिएंट की कीमत लगभग 8.50 लाख रुपए से 9 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप ट्रिम के लिए करीब 14 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किए जाते हैं, तो उनकी कीमत ICE (पेट्रोल/डीजल इंजन) वर्जन से ज्यादा होगी।
सेगमेंट में फिर से एंट्री की तैयारी
होंडा ने 2017 में WR-V के साथ सब-कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कदम रखा था। इस मॉडल की शुरुआत अच्छी रही और जल्द ही यह भारत में होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। हालांकि, बढ़ते कॉम्पटीशन, रेगुलर अपडेट की कमी और पेट्रोल ऑटोमैटिक ऑप्शन नहीं होने के कारण इसकी बिक्री में गिरावट आई। वहीं, BS6 फेज 2 एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू होने के बाद कंपनी ने इसे बंद कर दिया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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