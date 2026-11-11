टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी Honda की नई 7-सीटर SUV, 1 दिसंबर को होगा ग्लोबल डेब्यू
कंपनी ने अपनी नई 7-सीटर एसयूवी Avancier का पहला टीजर रिलीज कर दिया है। इसकी ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को होगा। माना जा रहा है कि होंडा की नई एसयूवी की टक्कर अपकमिंग फॉर्च्यूनर से होगी।
होंडा अब फुल-साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने अपनी नई 7-सीटर एसयूवी Avancier का पहला टीजर रिलीज कर दिया है। इसका ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को होगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन टोयोटा भी अपनी नई जेनरेशन Fortuner को लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि होंडा की नई एसयूवी की टक्कर अपकमिंग फॉर्च्यूनर से होगी। करीब 5 मीटर लंबी होंडा की यह एसयूवी नई जनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
बड़ी 7-सीटर SUV होगी
होंडा पहले से ही कई इंटरनेशनल मार्केट में CR-V बेचती है, लेकिन नई Avancier को इससे ऊपर पोजिशन किया जाएगा। यह CR-V का सिर्फ बड़ा वर्जन नहीं होगी, बल्कि कंपनी इसे एक अलग फुल-साइज एसयूवी के तौर पर तैयार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Avancier की लंबाई करीब 4,960 mm, चौड़ाई 1,950 mm और ऊंचाई 1,690 mm हो सकती है। यानी इसकी लंबाई 5 मीटर से सिर्फ 40 mm कम होगी। इसमें तीन रो में 7 लोगों के बैठने की जगह मिलने की उम्मीद है। हालांकि, होंडा ने अभी तक इसके साइज और सीटिंग कॉन्फिगरेशन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है।
टीजर में दिखा नया डिजाइन
होंडा के पहले टीजर में एसयूवी का पूरा डिजाइन सामने नहीं आया है, लेकिन इसके कई अहम हिस्सों की झलक जरूर मिली है। फ्रंट में पतली LED DRLs दी गई हैं, जिनमें एनिमेटेड लाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। वहीं, मेन LED हेडलैंप्स को बंपर के निचले हिस्से में रखा गया है। इससे इसे स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन मिलता है। टीजर में कंपनी का नया कॉर्पोरेट लोगो भी दिखाई दिया है।
साइड प्रोफाइल में Avancier लंबी बॉडी और अपीलिंग शोल्डर लाइन के साथ नजर आती है। इसका रियर विंडस्क्रीन थोड़ा स्लोपी है, जिससे एसयूवी का लुक ट्रेडिशनल बॉक्सी डिजाइन के बजाय रेज्ड एस्टेट जैसा लगता है। रियर में फुली कनेक्टेड LED लाइट बार दी गई है, जो दोनों ओर मौजूद वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स को कनेक्ट करती है। इससे H-शेप का लाइटिंग सिग्नेचर बनता है। टेलगेट पर Avancier की बैजिंग भी देखने को मिलती है।
नई जेनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी
होंडा की इस नई एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका संभावित हाइब्रिड पावरट्रेन होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह होंडा की नई जेनरेशन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पाने वाली शुरुआती प्रोडक्शन कारों में से एक हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ अपडेटेड 2.0-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यह सिस्टम होंडा की मौजूदा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, लेकिन इसमें बेहतर माइलेज और परफॉर्मेंस के लिए सुधार किए जाने की उम्मीद है।
इसके अलावा एसयूवी में इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके पावर, टॉर्क, माइलेज और हाइब्रिड सिस्टम की पूरी जानकारी शेयर नहीं की है। होंडा ने मार्च 2030 के अंत तक दुनियाभर में 15 नई जेनरेशन हाइब्रिड मॉडल लाने की योजना बनाई है। ऐसे में Avancier इस स्ट्रैटिजी के तहत आने वाली शुरुआती गाड़ियों में शामिल हो सकती है।
(Photo: Cartoq)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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