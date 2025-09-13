एक्टिवा से शाइन तक, अब होंडा टू-व्हीलर्स खरीदने पर आपकी जेब में हजारों रुपए बच जाएंगे; देखें लिस्ट
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने नए GST स्लैब के बाद अपने टू-व्हीलर्स की कीमतों में होने वाली कटौती की लिस्ट जारी कर दी है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST स्लैब में 350cc और उससे नीचे के इंजन वाले टू-व्हीलर्स पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% ही GST देना होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 1% सेस को भी इन पर से खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब ग्राहकों को 10% टैक्स का मुनाफा होगा। इस नए टैक्स स्लैब से होंडा के मॉडल को 18,887 रुपए तक खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसमें कंपनी का पॉपुलर एक्टिवा स्कूटर और शाइन मोटरसाइकिल भी शामिल है।
|होंडा टू-व्हीलर्स की कीमतों में नए GST से टैक्स में फायदा
|मॉडल
|टैक्स में बचत
|Activa 110
|Rs 7,874
|Dio 110
|Rs 7,157
|Activa 125
|Rs 8,259
|Dio 125
|Rs 8,042
|Shine 100
|Rs 5,672
|Shine 100 DX
|Rs 6,256
|Livo 110
|Rs 7,165
|Shine 125
|Rs 7,443
|SP125
|Rs 8,447
|CB125 Hornet
|Rs 9,229
|Unicorn
|Rs 9,948
|SP160
|Rs 10,635
|Hornet 2.0
|Rs 13,026
|NX200
|Rs 13,978
|CB350 H'ness
|Rs 18,598
|CB350RS
|Rs 18,857
|CB350
|Rs 18,887
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।
