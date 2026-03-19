इस कंपनी की टू-व्हीलर्स पर टूटे ग्राहक, बंपर डिमांड से बढ़ाना पड़ रहा प्रोडक्शन; 20 लाख यूनिट होगी उत्पादन क्षमता

Mar 19, 2026 05:03 pm IST

मार्केट में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के टू-व्हीलर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते कंपनी अब देश में अपनी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने जा रही है, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा बाइक्स और स्कूटर्स आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत के टू-व्हीलर मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाली होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle and Scooter India) अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंपनी ने देश में अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों को ज्यादा बाइक्स और स्कूटर्स आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

6.7 लाख यूनिट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

इस योजना के तहत होंडा (Honda) राजस्थान के अलवर स्थित टपूकारा प्लांट में तीसरी प्रोडक्शन लाइन स्थापित कर रही है। इस नए विस्तार से हर साल करीब 6.7 लाख यूनिट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जुड़ जाएगी। खास बात यह है कि यह नई लाइन 2028 तक पूरी तरह चालू हो जाएगी।

बढ़कर 20.1 लाख यूनिट होगी उत्पादन क्षमता



इस विस्तार के बाद टपूकारा प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 20.1 लाख यूनिट्स सालाना हो जाएगी। इसके लिए कंपनी लगभग ₹1,500 करोड़ (15 बिलियन येन) का निवेश कर रही है और करीब 73,700 वर्ग मीटर जमीन भी खरीदी जाएगी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में 2,000 से ज्यादा नई नौकरियां भी पैदा होंगी, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

होंडा (Honda) यहीं नहीं रुक रही। कंपनी का लक्ष्य है कि वह FY2028 तक भारत में अपनी कुल प्रोडक्शन क्षमता 80 लाख यूनिट प्रति वर्ष तक पहुंचा दे। इसके लिए गुजरात के विथलापुर प्लांट में भी चौथी प्रोडक्शन लाइन जोड़ी जा रही है, जो 2027 तक शुरू हो सकती है।

भारत में होंडा (Honda) का सफर 2001 में शुरू हुआ था और तब से अब तक कंपनी 7 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर बना चुकी है। खासकर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) जैसे पॉपुलर स्कूटर ने कंपनी को बाजार में नंबर-1 बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है।