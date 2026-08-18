पूरे देश की पहली पसंद बना यह स्कूटर, जुलाई में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा; दूसरे 13 मॉडल छूटे पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

होंडा एक्टिवा बिक्री जुलाई 2026

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भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा के टू-व्हीलर की डिमांड हमेशा से रही है। अगर बीते महीने यानी जुलाई, 2026 की बात करें तो एक बार फिर होंडा एक्टिवा (Honda Activa) ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। होंडा एक्टिवा को बीते महीने कुल 2,06,170 नए ग्राहक मिले। इस दौरान होंडा एक्टिवा की बिक्री में सालाना आधार पर 13 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 2,37,413 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही होंडा शाइन 125 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा शाइन 125 रही। होंडा शाइन 125 ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,76,756 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150 रही। होंडा सीबी यूनिकॉर्न 150 ने इस दौरान कुल 35,007 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा शाइन रही। होंडा शाइन ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,194 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

पांचवें नंबर पर रही होंडा डीआईओ बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर होंडा डीआईओ रहा। होंडा डीआईओ ने इस दौरान 46 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 15,106 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा डीआईओ 125 रही। होंडा डीआईओ 125 ने इस दौरान कुल 10,797 यूनिट स्कूटर की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सीबी 350 रही। होंडा सीबी 350 ने इस दौरान 132 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,812 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।

आठवें नंबर पर रही होंडा हॉरनेट दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सीबी 125 हॉरनेट रही। होंडा सीबी 125 हॉरनेट को इस दौरान कुल 3,859 नए ग्राहक मिले। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा एसपी 160 रही। होंडा एसपी 160 ने इस दौरान 67 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,731 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा H’ness रही। होंडा H’ness ने इस दौरान 112 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,484 यूनिट मोटरसाइकिल की बिक्री की।