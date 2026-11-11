नए अवतार में आते ही छा गई होंडा की यह SUV, 31 दिनों में 3,673 लोगों ने खरीदा; देखें मॉडल-वाइज बिक्री

होंडा ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। इस बार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार होंडा एलिवेट (Honda Elevate) बनकर उभरी है।

होंडा ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। इस बार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार होंडा एलिवेट (Honda Elevate) बनकर उभरी है। होंडा एलिवेट ने अक्टूबर महीने में कुल 3,673 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। इस दौरान एलिवेट की बिक्री में सालाना आधार पर 68 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी हुई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 2,186 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही होंडा अमेज बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने अक्टूबर महीने में कुल 3,337 यूनिट कारों की बिक्री की है। हालांकि, सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 8.1 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि पिछले साल यानी अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने इसकी 3,630 यूनिट बेची थीं। इस तरह एलिवेट और अमेज के बीच बिक्री का अंतर 336 यूनिट का रहा।

3.1% बढ़ी होंडा सिटी की बिक्री इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर होंडा की दिग्गज सेडान सिटी रही। होंडा सिटी ने अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर 3.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 596 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 578 यूनिट का था। दूसरी ओर, लिस्ट में चौथे नंबर पर होंडा की प्रीमियम SUV ZR-V रही। इसकी अक्टूबर में कुल 3 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं।

ओवरऑल 19% बढ़ी बिक्री अगर कंपनी की कुल घरेलू बिक्री पर नजर डालें तो होंडा ने अक्टूबर, 2026 में कुल 7,609 यूनिट कारों की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने कुल 6,394 यूनिट कारें बेची थीं। इस लिहाज से सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस तरह अक्टूबर में एलिवेट ने कंपनी की बिक्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।