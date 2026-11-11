नए अवतार में आते ही छा गई होंडा की यह SUV, 31 दिनों में 3,673 लोगों ने खरीदा; देखें मॉडल-वाइज बिक्री
होंडा ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। इस बार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार होंडा एलिवेट (Honda Elevate) बनकर उभरी है।
होंडा ने अक्टूबर, 2026 में हुई अपनी मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। इस बार कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार होंडा एलिवेट (Honda Elevate) बनकर उभरी है। होंडा एलिवेट ने अक्टूबर महीने में कुल 3,673 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। इस दौरान एलिवेट की बिक्री में सालाना आधार पर 68 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी हुई है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 2,186 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
दूसरे नंबर पर रही होंडा अमेज
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा अमेज रही। होंडा अमेज ने अक्टूबर महीने में कुल 3,337 यूनिट कारों की बिक्री की है। हालांकि, सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 8.1 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की गई है। जबकि पिछले साल यानी अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने इसकी 3,630 यूनिट बेची थीं। इस तरह एलिवेट और अमेज के बीच बिक्री का अंतर 336 यूनिट का रहा।
3.1% बढ़ी होंडा सिटी की बिक्री
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर होंडा की दिग्गज सेडान सिटी रही। होंडा सिटी ने अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर 3.1 पर्सेंट की बढ़ोतरी के साथ कुल 596 यूनिट कारों की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 578 यूनिट का था। दूसरी ओर, लिस्ट में चौथे नंबर पर होंडा की प्रीमियम SUV ZR-V रही। इसकी अक्टूबर में कुल 3 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं।
ओवरऑल 19% बढ़ी बिक्री
अगर कंपनी की कुल घरेलू बिक्री पर नजर डालें तो होंडा ने अक्टूबर, 2026 में कुल 7,609 यूनिट कारों की बिक्री की है। जबकि पिछले साल अक्टूबर, 2025 में कंपनी ने कुल 6,394 यूनिट कारें बेची थीं। इस लिहाज से सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 19 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस तरह अक्टूबर में एलिवेट ने कंपनी की बिक्री को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई।
इतनी है एलिवेट की कीमत
होंडा एलिवेट की लगातार बढ़ती डिमांड की बड़ी वजह इसका दमदार SUV लुक, शानदार फीचर्स और भरोसेमंद इंजन है। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी ने इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल भी पेश किया है। इसमें 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 121bhp की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है। भारतीय मार्केट में नई होंडा एलिवेट की एक्स-शोरूम कीमत 11.80 लाख से लेकर 18.40 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें