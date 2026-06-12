होंडा के लिए किसी वरदान से कम नहीं यह 5-सीटर कार, बिक्री में फिर बनी नंबर-1; नई सिटी भी छूटी पीछे
होंडा ने बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर होंडा अमेज (Honda Amaze) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है।
भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा की कारों का एक अलग ही क्रेज रहता है। होंडा ने बीते महीने यानी मई, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर होंडा अमेज (Honda Amaze) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी है। होंडा अमेज ने मई महीने में कुल 2,660 यूनिट कार की बिक्री दर्ज की है। इस दौरान अमेज की बिक्री में सालाना आधार पर 33 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 1,998 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
150% बढ़ गई होंडा सिटी की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा की दिग्गज सेडान सिटी रही है। होंडा सिटी की बिक्री में सालाना आधार पर 150 पर्सेंट की धमाकेदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि मई, 2026 में होंडा सिटी की कुल 1,227 यूनिट्स बिकी हैं। जबकि ठीक एक साल पहले मई, 2025 में यह आंकड़ा महज 491 यूनिट का था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
एलिवेट की बिक्री में सालाना गिरावट
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर होंडा की एकमात्र एसयूवी एलिवेट रही। होंडा एलिवेट ने मई, 2026 के महीने में कुल 1,224 यूनिट की बिक्री की है। हालांकि, सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 16 पर्सेंट की गिरावट आई है। जबकि पिछले साल यानी मई, 2025 में कंपनी ने इसकी 1,461 यूनिट्स बेची थीं।
29% बढ़ गई ओवरऑल बिक्री
अगर कंपनी की कुल घरेलू बिक्री की बात करें तो होंडा ने मई, 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5,111 यूनिट कारों की बिक्री की है। जबकि पिछले साल मई, 2025 में कंपनी ने कुल 3,950 यूनिट्स ही बेची थीं। इस लिहाज से सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री में 29 पर्सेंट की मजबूत ग्रोथ दर्ज हुई है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
होंडा अमेज के लगातार नंबर-1 पोजीशन पर बने रहने की सबसे बड़ी वजह इसकी किफायती कीमत, प्रीमियम लुक्स और बेहतरीन फीचर्स हैं। इस कॉम्पैक्ट सेडान में ग्राहकों को 1.2-लीटर का दमदार आई-वीटेक पेट्रोल इंजन मिलता है। यह शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज भी ऑफर करती है।
इतनी है कार की कीमत
गाड़ी के अंदर का केबिन स्पेस, आरामदायक राइड क्वालिटी और होंडा का भरोसा ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। अमेज की सालाना बिक्री में आया 33 पर्सेंट का यह उछाल साबित करता है कि नए कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आज भी लोग अमेज के कंफर्ट और होंडा की रिलायबिलिटी पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। भारतीय मार्केट में अमेज की एक्स-शोरूम कीमत 7.41 लाख से लेकर 10.98 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।