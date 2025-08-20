Honda Model Wise Sales Analysis July 2025 इस कंपनी के तीनों मॉडल की निकल गई हवा! जुलाई में सिर्फ 4050 ग्राहक मिले; दम भरने वाला मॉडल भी फेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Honda Model Wise Sales Analysis July 2025

इस कंपनी के तीनों मॉडल की निकल गई हवा! जुलाई में सिर्फ 4050 ग्राहक मिले; दम भरने वाला मॉडल भी फेल

कंपनी के लिए एलिवेट SUV के आंकड़े स्टेबल रहे। जबकि उसका सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल अमेज और सिटी को गिरावट का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 3 मॉडल ही बेच रही है। चलिए कंपनी की सेल्स पर एक नजर डालते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 03:03 PM
होंडा कार्स इंडिया ने जुलाई 2025 की अपनी मॉडल वाइज सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी के लिए उसकी कुल सेल्स के आंकड़े अच्छे नहीं रहे। कंपनी ने पिछले हीने कुल 4,050 कार बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 4,624 यूनिट का था। यानी उसे 12% की ईयरली डिग्रोथ मिली। कंपनी के लिए एलिवेट SUV के आंकड़े स्टेबल रहे। जबकि उसका सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल अमेज और सिटी को गिरावट का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 3 मॉडल ही बेच रही है। चलिए कंपनी की सेल्स पर एक नजर डालते हैं।

होंडा कार्स मॉडल वाइस सेल्स जुलाई 2025
मॉडलजुलाई 2025जुलाई 2024YoY ग्रोथ %
अमेज2,0092,327-14%
सिटी646957-32%
एलिवेट1,3951,3404%
टोटल4,0504,624-12%

होंडा कार्स की सेल्स की बात करें तो अमेज ने जुलाई 2025 में कुल 2,009 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,327 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे 14% की सालाना डिग्रोथ मिली। सिटी ने जुलाई 2025 में कुल 646 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 957 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे 32% की सालाना डिग्रोथ मिली। एलिवेट ने जुलाई 2025 में कुल 1,395 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,340 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे 4% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने जुलाई 2025 में कुल 4,050 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2025 में कंपनी की 4,624 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे सालाना आधार पर 12% की डिग्रोथ मिली।

महीने-दर-महीने में होंडा को गिरावट का मुंह देखना पड़ा। जून 2025 में बेची गई 709 यूनिट की तुलना में सिटी की बिक्री में 9% की गिरावट आई। कभी होंडा के पोर्टफोलियो का सबसे मजबूत स्तंभ रही सिटी की लोकप्रियता मिडसाइज SUV सेगमेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कम हुई है। हालांकि, एलिवेट कुछ राहत देने में कामयाब रही। ये आंकड़े घरेलू बाजार में होंडा कार्स इंडिया के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाते हैं।

