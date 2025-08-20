इस कंपनी के तीनों मॉडल की निकल गई हवा! जुलाई में सिर्फ 4050 ग्राहक मिले; दम भरने वाला मॉडल भी फेल

कंपनी के लिए एलिवेट SUV के आंकड़े स्टेबल रहे। जबकि उसका सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल अमेज और सिटी को गिरावट का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 3 मॉडल ही बेच रही है। चलिए कंपनी की सेल्स पर एक नजर डालते हैं।

होंडा कार्स इंडिया ने जुलाई 2025 की अपनी मॉडल वाइज सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी के लिए उसकी कुल सेल्स के आंकड़े अच्छे नहीं रहे। कंपनी ने पिछले हीने कुल 4,050 कार बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में ये आंकड़ा 4,624 यूनिट का था। यानी उसे 12% की ईयरली डिग्रोथ मिली। कंपनी के लिए एलिवेट SUV के आंकड़े स्टेबल रहे। जबकि उसका सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल अमेज और सिटी को गिरावट का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 3 मॉडल ही बेच रही है। चलिए कंपनी की सेल्स पर एक नजर डालते हैं।

होंडा कार्स मॉडल वाइस सेल्स जुलाई 2025 मॉडल जुलाई 2025 जुलाई 2024 YoY ग्रोथ % अमेज 2,009 2,327 -14% सिटी 646 957 -32% एलिवेट 1,395 1,340 4% टोटल 4,050 4,624 -12%

होंडा कार्स की सेल्स की बात करें तो अमेज ने जुलाई 2025 में कुल 2,009 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 2,327 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे 14% की सालाना डिग्रोथ मिली। सिटी ने जुलाई 2025 में कुल 646 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 957 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे 32% की सालाना डिग्रोथ मिली। एलिवेट ने जुलाई 2025 में कुल 1,395 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2024 में इसकी 1,340 यूनिट बिकीं। इस तरह इसे 4% की सालाना ग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने जुलाई 2025 में कुल 4,050 यूनिट बेचीं। जबकि जुलाई 2025 में कंपनी की 4,624 यूनिट बिकी थीं। यानी उसे सालाना आधार पर 12% की डिग्रोथ मिली।