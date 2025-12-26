जेब पर पड़ेगा असर! जनवरी 2026 से इन कंपनियों की कारें होंगी महंगी; जानिए कितनी होगी बढ़ोतरी

संक्षेप: Car price hike: नए साल में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए ऑटो कंपनियां झटका देने वाली खबर लेकर आ रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही कारें महंगी होने वाली हैं।

Dec 26, 2025 01:03 pm IST

नया साल आने में अब गिनती के दिन ही रह गए हैं। एक तरफ लोग 2026 के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं, दूसरी तरफ कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए ऑटो कंपनियां झटका देने वाली खबर लेकर आ रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही कारें महंगी होने वाली हैं। मास मार्केट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक की कई बड़ी ऑटो कंपनियों ने जनवरी 2026 से कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कार निर्माता बढ़ती कच्चे माल की लागत, महंगाई, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट जैसे कारणों का हवाला दे रहे हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में किन कंपनियों की गाड़ियां महंगी होने वाली हैं।

होंडा होंडा कार्स इंडिया ने साफ कर दिया है कि जनवरी, 2026 से उसकी पैसेंजर कारें महंगी होंगी। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि Amaze, City और Elevate जैसे मॉडल्स की कीमतें 2 पर्सेंट तक बढ़ सकती हैं। यह बढ़ोतरी मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।

निसान निसान ने भी नए साल से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी अपनी कारों की कीमतों में 3 पर्सेंट तक की बढ़ोतरी करेगी जो जनवरी, 2026 से लागू होगी। फिलहाल निसान भारत में Magnite और X-Trail SUV बेचती है जिनकी कीमतें अब बढ़ेंगी।

एमजी मोटर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने भी ग्राहकों को महंगाई का झटका दिया है। कंपनी 1 जनवरी, 2026 से अपनी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में करीब 2 पर्सेंट तक इजाफा करेगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वैरिएंट पर निर्भर करेगी।

BYD इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में मौजूद BYD इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV Sealion 7 की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। राहत की बात यह है कि जो ग्राहक 31 दिसंबर से पहले बुकिंग कराते हैं उन्हें मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत पर ही कार मिलेगी। हालांकि, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी।

मर्सिडीज-बेंज लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज ने अपनी पूरी रेंज की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि 1 जनवरी, 2026 से कंपनी की कारें और SUV 2 पर्सेंट तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने यह भी संकेत दिए हैं कि आगे चलकर तिमाही आधार पर भी कीमतों में बदलाव किया जा सकता है।