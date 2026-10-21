Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Honda की बड़ी तैयारी, भारत में वापस आ सकती है यह दमदार SUV, 2020 में बंद हुआ था प्रोडक्शन

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

होंडा इंडियन मार्केट में एक और धमाका कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी प्रीमियम एसयूवी - CR-V को भारत में वापस ला सकती है। यह कंपनी की इंडियन रेंज की फ्लैगशिप एसयूवी बन सकती है।

Honda CR-V may make a comeback in India
भारत में वापस आ सकती है होंडा CR-V
Honda ZR-V
केवल
62,800/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

होंडा CR-V अपने समय की एक धाकड़ एसयूवी थी। इसे एक प्रीमियम एसयूवी के तौर पर जाना जाता है। कंपनी ने साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब इसकी भारत में वापसी की खबर सामने आई है। Cartoq की रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक, होंडा न्यू जेनरेशन CR-V को 2028 तक भारत में लॉन्च कर सकती है। इस बार एसयूवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इसे CBU के तौर पर भारत में ऑफर किया जा सकता है। इस वजह से इसकी कीमत भी प्रीमियम हो सकती है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
MG Astor
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
EMI केवल12,900/ माह
अपनी EMI जानें

होंडा की फ्लैगशिप SUV बनेगी CR-V

फिलहाल भारत में होंडा के एसयूवी पोर्टफोलियो में ZR-V और एलिवेट शामिल हैं। CR-V की वापसी के बाद यह कंपनी की इंडियन रेंज की फ्लैगशिप एसयूवी बन सकती है। ग्लोबल मार्केट में इसका 6th जेनरेशन सेल किया जा रहा है, जिसे 2026 मॉडल ईयर के लिए अपडेट भी किया गया है। भारत में भी इसी अपडेटेड मॉडल को लाए जाने की उम्मीद है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda ZR-V

Honda ZR-V

₹ 47.99 लाख

EMI केवल62,800/ माह
अपनी EMI जानें
BMW 2 Series Gran Coupe

BMW 2 Series Gran Coupe

₹ 46.9 - 48.9 लाख

EMI केवल61,400/ माह
अपनी EMI जानें
MINI Countryman C

MINI Countryman C

₹ 47.5 लाख

EMI केवल62,200/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

EMI केवल64,100/ माह
अपनी EMI जानें
BMW iX1 LWB

BMW iX1 LWB

₹ 49 लाख

EMI केवल64,100/ माह
अपनी EMI जानें
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

₹ 49.9 लाख

EMI केवल65,300/ माह
अपनी EMI जानें

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से मिलेगी पावर

नई होंडा CR-V में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह एटकिंसन साइकिल पर काम करेगा और इसके साथ नई जेनरेशन का टू-मोटर e हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देगी, जबकि दूसरी जेनरेटर का काम करेगी। इस पावरट्रेन का कंबाइन्ड आउटपुट करीब 204 bhp और 334 Nm हो सकता है।

ये भी पढ़ें:बजाज पल्सर N250SS भारत में लॉन्च, मिलेगा 6-स्पीड गियरबॉक्स का मजा

इस सेटअप से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ फ्यूल एफिशिएंसी पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई CR-V में इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव यानी e-AWD सिस्टम भी मिलने की उम्मीद है। इसमें अलग इलेक्ट्रिक मोटर रियर व्हील्स को पावर दे सकती है। इससे खराब रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन मिलने के साथ केबिन के फर्श पर बीच में बड़ा ट्रांसमिशन टनल रखने की जरूरत भी कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मारुति फैन्स के लिए खुशखबरी, टेस्टिंग के दौरान दिखा विक्टोरिस का नया वर्जन

फीचर्स और सेफ्टी में होगी हाइटेक

नई CR-V का केबिन मॉडर्न फीचर्स से लैस हो सकता है। इसमें 15-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS दिया जा सकता है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मॉडल में कंपनी 10 एयरबैग तक ऑफर करती है। हालांकि, भारत आने वाले मॉडल के फीचर्स के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।

ये भी पढ़ें:महंगी हो गई मारुति की यह पॉप्युलर 7-सीटर, पिछले महीने की सेल थी 16,911 यूनिट

2003 में हुई थी भारत में पहली एंट्री

होंडा ने CR-V को पहली बार 2003 में भारत में लॉन्च किया था। इसके बाद 2006, 2013 और 2018 में इसके न्यू जेनरेशन मॉडल आए। शुरुआत में इसे CBU के तौर पर इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन 2013 में कंपनी ने इसके पार्ट्स भारत लाकर ग्रेटर नोएडा प्लांट में असेंबल करना शुरू कर दिया था। साल 2020 में प्लांट बंद होने के साथ CR-V का प्रोडक्शन भी खत्म हो गया था।

(Photo: New Era)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़भारत में वापस आ सकती है होंडा की यह दमदार SUV, 2020 में बंद हुआ था प्रोडक्शन