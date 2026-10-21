Honda की बड़ी तैयारी, भारत में वापस आ सकती है यह दमदार SUV, 2020 में बंद हुआ था प्रोडक्शन

होंडा इंडियन मार्केट में एक और धमाका कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपनी प्रीमियम एसयूवी - CR-V को भारत में वापस ला सकती है। यह कंपनी की इंडियन रेंज की फ्लैगशिप एसयूवी बन सकती है।

भारत में वापस आ सकती है होंडा CR-V

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 62,800 /माह से शुरू

होंडा CR-V अपने समय की एक धाकड़ एसयूवी थी। इसे एक प्रीमियम एसयूवी के तौर पर जाना जाता है। कंपनी ने साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन अब इसकी भारत में वापसी की खबर सामने आई है। Cartoq की रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक, होंडा न्यू जेनरेशन CR-V को 2028 तक भारत में लॉन्च कर सकती है। इस बार एसयूवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इसे CBU के तौर पर भारत में ऑफर किया जा सकता है। इस वजह से इसकी कीमत भी प्रीमियम हो सकती है।

होंडा की फ्लैगशिप SUV बनेगी CR-V फिलहाल भारत में होंडा के एसयूवी पोर्टफोलियो में ZR-V और एलिवेट शामिल हैं। CR-V की वापसी के बाद यह कंपनी की इंडियन रेंज की फ्लैगशिप एसयूवी बन सकती है। ग्लोबल मार्केट में इसका 6th जेनरेशन सेल किया जा रहा है, जिसे 2026 मॉडल ईयर के लिए अपडेट भी किया गया है। भारत में भी इसी अपडेटेड मॉडल को लाए जाने की उम्मीद है।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन से मिलेगी पावर नई होंडा CR-V में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह एटकिंसन साइकिल पर काम करेगा और इसके साथ नई जेनरेशन का टू-मोटर e हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देगी, जबकि दूसरी जेनरेटर का काम करेगी। इस पावरट्रेन का कंबाइन्ड आउटपुट करीब 204 bhp और 334 Nm हो सकता है।

इस सेटअप से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ फ्यूल एफिशिएंसी पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई CR-V में इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव यानी e-AWD सिस्टम भी मिलने की उम्मीद है। इसमें अलग इलेक्ट्रिक मोटर रियर व्हील्स को पावर दे सकती है। इससे खराब रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन मिलने के साथ केबिन के फर्श पर बीच में बड़ा ट्रांसमिशन टनल रखने की जरूरत भी कम हो सकती है।

फीचर्स और सेफ्टी में होगी हाइटेक नई CR-V का केबिन मॉडर्न फीचर्स से लैस हो सकता है। इसमें 15-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल-2 ADAS दिया जा सकता है। इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मॉडल में कंपनी 10 एयरबैग तक ऑफर करती है। हालांकि, भारत आने वाले मॉडल के फीचर्स के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।

2003 में हुई थी भारत में पहली एंट्री होंडा ने CR-V को पहली बार 2003 में भारत में लॉन्च किया था। इसके बाद 2006, 2013 और 2018 में इसके न्यू जेनरेशन मॉडल आए। शुरुआत में इसे CBU के तौर पर इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन 2013 में कंपनी ने इसके पार्ट्स भारत लाकर ग्रेटर नोएडा प्लांट में असेंबल करना शुरू कर दिया था। साल 2020 में प्लांट बंद होने के साथ CR-V का प्रोडक्शन भी खत्म हो गया था।