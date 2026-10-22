वापस आ सकती है 1980 के दशक की यह पॉप्युलर Honda बाइक, सामने आया पेटेंट डिजाइन

1980 की पॉप्युलर बाइक होंडा CT50 मोट्रा एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस बाइक को नए अवतार में ला सकती है। यह पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन में आ सकती है।

होंडा की 1980 के दशक की पॉप्युलर और यूनीक बाइक Honda CT50 Motra एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बाइक को नए अवतार में ला सकती है। हाल ही में सामने आए पेटेंट डिजाइन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन में आ सकती है। हालांकि, होंडा ने अभी इसकी वापसी या प्रोडक्शन को लेकर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी है।

कैसा था पुरानी Honda Motra का डिजाइन? होंडा ने CT50 Motra को पहली बार 1982 में जापान में लॉन्च किया था। इसे तेज रफ्तार की बजाय सामान ढोने और खराब रास्तों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन बॉक्सी था। इसमें मोटे टायर के साथ फ्रंट और रियर में सामान रखने के लिए रैक दिए गए थे। पुरानी मोट्रा में 49cc का इंजन मिलता था, जो होंडा सुपर कब से लिया गया था। इसके साथ 3-स्पीड गियरबॉक्स और अलग हाई/लो रेंज सिलेक्टर दिया गया था। इस सेटअप की मदद से बाइक में टोटल 6 गियर रेशियो मिलते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका प्रोडक्शन 1983 में बंद हो गया था।

पेटेंट में दिखे पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वर्जन ऑस्ट्रेलियन मोटरसाइकिल न्यूज (AMCN) की रिपोर्ट के मुताबिक, होंडा का पेटेंट नंबर JP2026154392A, 5 अक्टूबर 2026 को पब्लिश हुआ था। इसमें एक ही मेन चेसिस पर अलग-अलग पावरट्रेन लगाने की संभावना दिखाई गई है। डिजाइन में पुरानी मोट्रा जैसा कॉम्पैक्ट और मजबूत लुक नजर आता है। पेटेंट ड्रॉइंग में तीन कॉन्फिगरेशन दिखाए गए हैं। इनमें एक पेट्रोल इंजन वाला मॉडल, दूसरा रिमूवेबल बैटरी वाला इलेक्ट्रिक वर्जन और तीसरा फिक्स्ड बैटरी वाला इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल है।

पेट्रोल वर्जन में सिंगल-सिलेंडर इंजन और ट्रांसमिशन का लेआउट दिखाया गया है, जो होंडा C125 Super Cub, Monkey और MSX125/Grom जैसी बाइक्स से मिलता-जुलता है। वहीं, इलेक्ट्रिक वर्जन में इंजन की जगह बैटरी पैक दिया गया है। इसमें स्विंगआर्म के साथ इलेक्ट्रिक मोटर को भी इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि, पेटेंट में नई मोट्रा के इंजन की कैपेसिटी, पावर, गियरिंग या इलेक्ट्रिक वर्जन की रेंज की जानकारी नहीं दी गई है। यह भी साफ नहीं है कि कंपनी इसे इसी नाम से लॉन्च करेगी या नहीं।

क्यों बंद हुई थी मोट्रा? होंडा मोट्रा को कम स्पीड पर सामान ले जाने और कैंपिंग जैसी ऐक्टिविटी के लिए तैयार किया गया था। इसकी प्रैक्टिकैलिटी के बावजूद बाइक को उम्मीद के मुताबिक सेल नहीं मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने हर साल करीब 45 हजार यूनिट की सेल का टारगेट रखा था, लेकिन बिक्री इस टारगेट के लगभग दसवें हिस्से तक ही पहुंच पाई। हालांकि, प्रोडक्शन बंद होने के कई दशक बाद भी इस अनोखी बाइक को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। अब पेटेंट डिजाइन सामने आने के बाद इसकी वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल, यह सिर्फ एक संभावना है और होंडा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा।