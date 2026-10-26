होंडा से महिंद्रा तक, आने वाली हैं ये चार नई SUV, लिस्ट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल

इंडियन मार्केट में आने वाले समय में कई नई एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। इनमें कुछ नए मॉडल है, कुछ न्यू जेनरेशन मॉडल और कुछ ऑल-न्यू मॉडल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

इंडियन मार्केट में आने वाले समय में कई नई एसयूवी लॉन्च होने वाली हैं। इनमें कुछ का लॉन्च होना कन्फर्म हो गया है और कुछ का कन्फर्म होना बाकी है। इन अपकमिंग गाड़ियों में होंडा, टोयोटा, जेएसडब्ल्यू और महिंद्रा की एसयूवी शामिल हैं। इनमें कुछ नए मॉडल है, कुछ न्यू जेनरेशन मॉडल और कुछ ऑल-न्यू मॉडल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में। आइए जानते हैं इन चारों SUV के बारे में।

1. होंडा CR-V हाइब्रिड होंडा CR-V की भारत में 2028 तक वापसी हो सकती है। यह कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी होगी। इंटरनेशनल मार्केट में इसके 6th जेनरेशन मॉडल को हाल ही में अपडेट किया गया है और भारत में भी यही अपडेटेड मॉडल आ सकता है। इसे कंपनी इंपोर्ट करके सेल करेगी। यह 5-सीटर होगी या 7-सीटर इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट करीब 204bhp और 334Nm का टॉर्क हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 15-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS मिलने की उम्मीद है।

2. नई जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा की नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को होने वाला है। इसके लगभग प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को विदेशों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। नई एसयूवी अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसका साइज मौजूदा मॉडल से थोड़ा बड़ा हो सकता है। डिजाइन में नई LED हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल और नए बंपर के साथ ज्यादा शार्प फ्रंट लुक मिलने की उम्मीद है। इसका फ्रंट लुक हाल ही में लॉन्च हुई टोयोटा हाइलक्स पिकअप से मिलता-जुलता हो सकता है। इंजन ऑप्शन्स में 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिलने की उम्मीद है। सेलेक्टेड डीजल वेरिएंट में 4x4 सिस्टम भी कंटिन्यू रह सकता है।

3. Jaecoo J5 EV और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड JSW मोटर्स आने वाले महीनों में जैकू J5 के इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च सकती है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की बैटरी कैपेसिटी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान है कि इसमें 58.9 से 60.9kWh की बैटरी मिल सकती है। इसकी रेंज करीब 400 से 460 किलोमीटर हो सकती है। इलेक्ट्रिक मोटर से लगभग 211PS की पावर और 288Nm का टॉर्क मिलने की उम्मीद है। इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 1.83kWh की लिथियम-आयन बैटरी मिल सकती है। इसका कंबाइन्ड आउटपुट करीब 224PS और 295Nm हो सकता है।