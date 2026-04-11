होंडा का मास्टर प्लान! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं 3 नई हाइब्रिड SUV; मिलेगा EV जैसा माइलेज

Apr 11, 2026 04:53 pm IST

दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा (Honda) भारतीय मार्केट में एक बार फिर से धमाका करने के लिए तैयार है। बता दें कि मौजूदा समय में होंडा के पास सिटी, अमेज और एलीवेट जैसे गिने-चुने मॉडल्स ही हैं।

दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा (Honda) भारतीय मार्केट में एक बार फिर से धमाका करने के लिए तैयार है। मौजूदा समय में होंडा के पास सिटी, अमेज और एलीवेट जैसे गिने-चुने मॉडल्स ही हैं। हालांकि, अब कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने जा रही है। होंडा का मुख्य फोकस अब 'हाइब्रिड टेक्नोलॉजी' पर है जो बेहतरीन माइलेज देने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक कारों का एक ऑप्शन भी है। इसी क्रम में कंपनी आने वाले समय में तीन नई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। आइए जानते हैं कंपनी की मोस्ट-अवेटेड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

होंडा एलिवेट हाइब्रिड इस लिस्ट में पहला नाम होंडा एलीवेट हाइब्रिड का है। पहले कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लाने वाली थी, लेकिन अब पूरा ध्यान हाइब्रिड पर शिफ्ट कर दिया गया है। यह एसयूवी एलीवेट के अपकमिंग फेसलिफ्ट मॉडल पर बेस्ड होगी। इसमें होंडा सिटी वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसकी खासियत यह होगी कि कम रफ्तार पर यह कार पूरी तरह EV मोड पर चलेगी जिससे शहर के ट्रैफिक में जबरदस्त माइलेज मिलेगा।

होंडा जेडआर-वी होंडा की अगली बड़ी पेशकश 'ZR-V' हाइब्रिड एसयूवी होगी जिसे 2026 के अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसे भारत में CBU रूट के जरिए लाया जाएगा। इसमें 2.0-लीटर का बड़ा एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन और eCVT गियरबॉक्स मिलेगा। फीचर्स के मामले में यह कार बेहद एडवांस होगी जिसमें 9-इंच का टचस्क्रीन, 12-स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और होंडा सेंसिंग (ADAS) जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे।