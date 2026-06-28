होंडा की बड़ी तैयारी, भारतीय मार्केट में जल्द लेकर आ रही ये 3 धाकड़ SUV; टेस्टिंग भी है शुरू

होंडा अगले 9 से 12 महीनों के अंदर भारत में तीन नई शानदार एसयूवी उतारने की तैयारी कर रहा है। इन कारों की लिस्ट में आपको पेट्रोल, हाइब्रिड और EV का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा।

₹ 52,301 / माह

EMI केवल ₹ 52,301 / माह

होंडा इंडिया इन दिनों भारतीय मार्केट में पूरी तरह छा जाने के मूड में है। पिछले ही महीने कंपनी ने देश में अपनी नई 2026 होंडा सिटी और बिल्कुल नई होंडा ZR-V e:HEV हाइब्रिड एसयूवी को लॉन्च कर बड़ा धमाका किया था। लेकिन होंडा की रफ्तार यहीं रुकने वाली नहीं है। बता दें कि जापानी ब्रैंड अगले 9 से 12 महीनों के भीतर भारत में तीन नई शानदार एसयूवी गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रहा है। साल 2027 तक आने वाली इन एसयूवी कारों की लिस्ट में आपको पेट्रोल (ICE), हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं होंडा के इन तीन अपकमिंग मॉडल्स के बारे में विस्तार से।

होंडा ZR-V हाइब्रिड यह होंडा की एक ग्लोबल हाइब्रिड एसयूवी है। इसे भारत में पूरी तरह से बनी-बनाई कार (CBU रूट) के तौर पर इम्पोर्ट करके बेचा जाएगा। इस प्रीमियम गाड़ी की बुकिंग देश के सभी आधिकारिक होंडा डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। जबकि इसकी डिलीवरी जुलाई 2026 से ग्राहकों को मिलनी शुरू हो जाएगी। इस गाड़ी में आपको डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10.2-इंच का डिजिटल क्लस्टर और 9-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन मिलेगा। वहीं, इसमें 2.0-लीटर का पेट्रोल इंजन और डुअल-मोटर हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है। यह 22.79 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देता है।

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट भारतीय सड़कों पर हाल ही में होंडा की बेहद पॉपुलर एसयूवी एलिवेट के फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। कंपनी इस नए मॉडल को इसी साल दिवाली के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। इस नए मॉडल के बाहरी लुक में नई LED हेडलाइट्स, री-डिजाइन बम्पर और नए लुक वाला टेल-लैंप क्लस्टर शामिल है। वहीं, कार के केबिन को मॉडर्न बनाया जाएगा। हालांकि, कार के पावरट्रेन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।