पैसों का रखिए इंतजाम, भारतीय मार्केट में इस साल कई धांसू बाइक लॉन्च करने जा रही होंडा; जानिए खासियत

Jan 18, 2026 05:43 pm IST

होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया ने 2025 में अपने बाइक और स्कूटर लाइनअप को काफी अपडेट किया। कई नई कम्यूटर बाइक्स और बड़ी मोटरसाइकिलें लॉन्च हुईं और राइडर्स के बीच काफी चर्चा भी हुई। अब कंपनी 2026 में भी यही तेजी बनाए रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल भारत में Honda Rebel 300 लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा, 160cc एडवेंचर स्कूटर और कुछ बड़ी बाइक्स के ई-क्लच वर्जन भी आने की संभावना है। होंडा की प्लानिंग है कि राइडर्स को ज्यादा ऑप्शन और नई टेक्नोलॉजी मिले ताकि शहर की सड़कों और लंबी राइड दोनों में मजा आए। आइए जानते हैं होंडा की मोस्ट-अवेटेड ऐसी ही कुछ अपकमिंग बाइक्स के बारे में विस्तार से।

होंडा रिबेल 300 होंडा रिबेल 300 एक Bobber-स्टाइल बाइक है जो डिजाइन में स्टाइलिश और लो-स्लंग है। इसमें वही 286cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो CB300R में मिलता है। सीट हाइट सिर्फ 690mm है और बाइक का वजन लगभग 170kg है, जो इसे चलाने में आसान बनाता है। कहा जा रहा है कि भारतीय बाजार के लिए इसे कुछ लोकल पार्ट्स और फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि कीमत और मेंटेनेंस दोनों राइडर्स के लिए आसान रहेंगे। होंडा Rebel 300 उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है जिन्हें स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहिए।