दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा आने वाले समय में भारतीय मार्केट में कई नई कारें लॉन्च कर सकती है। इनमें इलेक्ट्रिक SUV, सब-4 मीटर एसयूवी, मिड-साइज एसयूवी और हाइब्रिड कारें शामिल हैं।

निकट भविष्य में होंडा की नई कार खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, होंडा भारतीय कार मार्केट कई नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत आने वाले समय में होंडा भारत में कई नई कारें लॉन्च कर सकती है। इनमें इलेक्ट्रिक SUV, सब-4 मीटर एसयूवी, मिड-साइज एसयूवी और हाइब्रिड कारें शामिल हैं। बता दें कि हाल में ही होंडा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट को भी अपडेट किया है। इसे ग्राहकों का शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। आइए जानते हैं होंडा की ऐसी ही अपकमिंग 5 कारों के बारे में विस्तार से।

1. होंडा अल्फा होंडा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी अल्फा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे 2 दिसंबर को पेश किया जाएगा। इसका डिजाइन बॉक्सी और फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। इसमें ग्लॉस-ब्लैक फ्रंट, नया होंडा लोगो, LED हेडलैंप और DRL मिलेंगे। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें 65kWh और 75kWh के दो बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसकी रियल वर्ल्ड रेंज 450 से 500 किलोमीटर हो सकती है।

2. नई सब-4 मीटर एसयूवी होंडा एक बार फिर सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में वापसी करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इसे 2028 तक भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। यह SUV टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO और दूसरी गाड़ियों को टक्कर देगी। कंपनी इसे भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार कर सकती है। इसमें ज्यादा लोकल पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसके डिजाइन, इंजन और फीचर्स को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

3. नई मिड-साइज एसयूवी होंडा एक नई मिड-साइज एसयूवी पर भी काम कर रही है। इसे 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। यह मौजूदा एलिवेट की जगह ले सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन से होगा। इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के ऑप्शन मिल सकते हैं। पेट्रोल वर्जन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड या टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी इसमें किफायती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दे सकती है।

4. नई जनरेशन होंडा CR-V होंडा की 7वीं जनरेशन CR-V SUV का अपडेटेड मॉडल जल्द ही ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। इसे अगले साल भारत में भी लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अगर कंपनी इसे भारतीय मार्केट में लाती है, तो इसे CBU रूट के जरिए बेचा जा सकता है। यानी इसे विदेश से पूरी तरह तैयार करके भारत लाया जाएगा। यह एसयूवी होंडा ZR-V से ऊपर रखी जाएगी। इसमें 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो डुअल-मोटर सेटअप और e-CVT गियरबॉक्स के साथ आएगा।