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हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में होंडा जल्द लाने जा रही 3 धांसू कार; जानिए कंपनी की पूरा प्लान

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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होंडा ने भारतीय मार्केट के लिए आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। कंपनी ने साफ किया है कि वह अब खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल्स तैयार करेगी।

हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में होंडा जल्द लाने जा रही 3 धांसू कार; जानिए कंपनी की पूरा प्लान
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दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट के लिए आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। कंपनी ने साफ किया है कि वह अब खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल्स तैयार करेगी। इस प्लान के तहत, होंडा कार्स इंडिया अगले 5 सालों में भारत में 10 नए मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें कई ग्लोबल हाइब्रिड गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। दरअसल, कंपनी जुलाई, 2026 में ही अपनी नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 मोस्ट-अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

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होंडा जेडआर-वी हाइब्रिड

होंडा भारत में अपनी प्रीमियम एसयूवी ZR-V को जुलाई, 2026 में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस गाड़ी को कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के तौर पर लाया जाएगा। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इस दमदार एसयूवी में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। रफ्तार के मामले में यह इतनी तेज है कि महज 8 सेकंड में ही 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। जबकि इसकी टॉप स्पीड 172 किमी प्रति घंटा है।

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होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट

होंडा अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी एलीवेट का नया 2026 फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में है। इसमें लुक से लेकर फीचर्स तक कई जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस नई कार के मिड और टॉप वैरिएंट्स में ग्राहकों को वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और एक नया बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। हालांकि, कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें पहले की तरह ही 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा।

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होंडा 0 अल्फा ईवी

इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में धमाका करने के लिए होंडा अपनी बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक एसयूवी '0 अल्फा ईवी' को मार्केट में उतारने वाली है। यह शानदार इलेक्ट्रिक कार होंडा की सिग्नेचर 'थिन, लाइट एंड वाइज' डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित होगी, जो इसे सड़कों पर एक चौड़ा और दमदार लुक देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसमें 65kWh से 75kWh कैपिसिटी वाले दो अलग-अलग LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बैटरी पैक्स के ऑप्शन दे सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस गाड़ी का प्रोडक्शन भारत में ही, राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में किया जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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