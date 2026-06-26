हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में होंडा जल्द लाने जा रही 3 धांसू कार; जानिए कंपनी की पूरा प्लान

होंडा ने भारतीय मार्केट के लिए आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। कंपनी ने साफ किया है कि वह अब खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल्स तैयार करेगी।

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दिग्गज कार निर्माता कंपनी होंडा ने भारतीय मार्केट के लिए आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। कंपनी ने साफ किया है कि वह अब खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और बजट को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल्स तैयार करेगी। इस प्लान के तहत, होंडा कार्स इंडिया अगले 5 सालों में भारत में 10 नए मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें कई ग्लोबल हाइब्रिड गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। दरअसल, कंपनी जुलाई, 2026 में ही अपनी नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 मोस्ट-अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

होंडा जेडआर-वी हाइब्रिड होंडा भारत में अपनी प्रीमियम एसयूवी ZR-V को जुलाई, 2026 में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस गाड़ी को कम्प्लीटली बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के तौर पर लाया जाएगा। इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इस दमदार एसयूवी में 2.0-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। रफ्तार के मामले में यह इतनी तेज है कि महज 8 सेकंड में ही 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। जबकि इसकी टॉप स्पीड 172 किमी प्रति घंटा है।

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट होंडा अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी एलीवेट का नया 2026 फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में है। इसमें लुक से लेकर फीचर्स तक कई जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे। इस नई कार के मिड और टॉप वैरिएंट्स में ग्राहकों को वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और एक नया बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। हालांकि, कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें पहले की तरह ही 1.5-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा।