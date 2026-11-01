खरीदनी है नई SUV? होंडा लाने जा रही एक के बाद एक 4 धांसू मॉडल; इनमें नई EV भी शामिल

भारतीय मार्केट में होंडा (Honda) एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में भारतीय ग्राहकों के लिए एक के बाद एक 4 नई SUV लाने वाली है।

भारतीय मार्केट में होंडा (Honda) एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में भारतीय ग्राहकों के लिए एक के बाद एक 4 नई SUV लाने वाली है। इनमें इलेक्ट्रिक SUV से लेकर हाइब्रिड और पेट्रोल मॉडल तक शामिल होंगे। खास बात यह है कि कंपनी इस बार अलग-अलग सेगमेंट के ग्राहकों को टारगेट करेगी। इसमें टाटा नेक्सन को टक्कर देने वाली नई कॉम्पैक्ट SUV से लेकर हुंडई क्रेटा और स्कोडा कोडियाक जैसी गाड़ियों को चुनौती देने वाले मॉडल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं होंडा की इन चारों नई SUV की पूरी डिटेल।

1. होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV होंडा की आने वाली सबसे खास गाड़ी 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV होगी। कंपनी ने इसे 2 दिसंबर, 2026 को पेश करने का ऐलान किया है। यह भारत में कंपनी की पहली लोकल लेवल पर बनने वाली इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसका कॉन्सेप्ट 2025 में जापान मोबिलिटी शो में दिखाया गया था। इसमें बॉक्सी डिजाइन, ऊंचा फ्रंट लुक और खास LED लाइट्स देखने को मिल सकती हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में होगी। कंपनी इसे भारत के साथ जापान और दूसरे देशों में भी बेचेगी। इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है।

2. नई जनरेशन होंडा CR-V हाइब्रिड होंडा CR-V की भारत में एक बार फिर वापसी हो सकती है। कंपनी ने इसे 2020 में बंद कर दिया था, लेकिन अब नई जनरेशन मॉडल को 2027 तक लॉन्च करने की तैयारी है। यह SUV होंडा एलिवेट से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ी बैटरी मिल सकती है। इसमें ई-एडब्ल्यूडी सिस्टम भी दिया जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 15-इंच टचस्क्रीन, ADAS और प्रीमियम इंटीरियर मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत 45 लाख से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

3. होंडा की नई कॉम्पैक्ट SUV होंडा 2028 तक भारतीय मार्केट में एक नई सब-4 मीटर SUV भी पेश करेगी। यह कंपनी की टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा XUV 3XO जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस सेगमेंट में कंपनी की आखिरी SUV WR-V थी। अब नई SUV के जरिए होंडा एक बार फिर इस सेगमेंट में वापसी करेगी। इसका डिजाइन कंपनी की नई ग्लोबल SUV जैसा हो सकता है। हालांकि, इसके इंजन और पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।