होंडा की बड़ी तैयारी! भारतीय मार्केट में लाने जा रही 4 धांसू SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

होंडा भारतीय मार्केट में अपनी SUV रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले सालों में चार नई SUV लॉन्च कर सकती है। इनमें पहली इलेक्ट्रिक SUV होंडा 0 अल्फा ईवी से लेकर प्रीमियम CR-V हाइब्रिड तक शामिल हैं।

होंडा भारतीय मार्केट में अपनी SUV रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में चार नई SUV लॉन्च कर सकती है। इनमें पहली इलेक्ट्रिक SUV होंडा 0 अल्फा ईवी से लेकर प्रीमियम CR-V हाइब्रिड तक शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन को टक्कर देने के लिए एक नई सब-4 मीटर SUV भी लाएगी। वहीं, हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस को टक्कर देने के लिए एक नई मिड-साइज SUV पर भी काम चल रहा है। आइए इन चारों अपकमिंग SUV के बारे में जानते हैं।

1. होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV होंडा 0 अल्फा ईवी को पहली बार अक्टूबर, 2025 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। अब कंपनी इसका प्रोडक्शन मॉडल 2 दिसंबर, 2026 को पेश करने की तैयारी कर रही है। यह भारत में होंडा की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसका डिजाइन मौजूदा होंडा SUV से काफी अलग और फ्यूचरिस्टिक होगा। इसमें आगे की तरफ रोशनी वाला होंडा लोगो और चार्जिंग पोर्ट मिल सकता है। इसमें 65kWh से 75kWh तक के दो LFP बैटरी पैक मिल सकते हैं।

2. होंडा CR-V हाइब्रिड होंडा अपनी पॉपुलर SUV CR-V को भारतीय मार्केट में वापस लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे 2028 तक लॉन्च कर सकती है। भारत में आने वाला मॉडल छठी जनरेशन CR-V का फेसलिफ्ट वर्जन हो सकता है। इसे CBU रूट यानी विदेश से पूरी तरह तैयार होकर भारत लाया जा सकता है। इसमें 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ कंपनी का टू-मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 15-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

3. होंडा की नई सब-4 मीटर SUV होंडा एक नई सब-4 मीटर SUV पर भी काम कर रही है। इसे 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इस सेगमेंट में WR-V के बंद होने के बाद वापसी करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस SUV को तैयार करने के लिए होंडा टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रही है। इंजन की बात करें तो इसमें अमेज वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। इसके अलावा नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। मार्केट में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट से होगा।